《Delivery Man》尹燦榮為亡靈惡補駕駛技術！方珉雅自爆洗頭撞鬼「三度被嚇」

由尹燦榮、方珉雅主演的Viu Original原創靈異韓劇《Delivery Man》講述「靈魂擺渡司機」徐英敏（尹燦榮飾）和失去記憶的女鬼姜智賢（方珉雅飾）相遇後，以實現鬼神們的遺願為宗旨，展開了前所未有的合作和調查的故事，劇集逢星期三、四晚在「黃Viu」上架。

劇中徐英敏（尹燦榮飾）生活拮据，原以為接下亡母留下的的士後，便可以和奶奶展開新生活，未料遭到失憶女鬼姜智賢（方珉雅飾）糾纏，更令客人甫上車便因為陰氣籠罩而爭相下車，生意慘淡！正當英敏打算賣車養家，卻遇上一位需要幫忙的亡靈，一人一鬼組合把遺物轉交到家屬手上後，英敏獲送上金戒指作為回報，他也糊里糊塗地開創了獨一無二的特別服務 ——「鬼魂專用司機」。

訪問的士司機

為了演活的士司機角色，尹燦榮透露在《Delivery Man》開拍前下了不少苦功：「我真的坐了很多的士，也問了司機很多問題，從中知道了私人的士和公司的士的分別、難處和日常；我也花了很多時間學習開車，有時候一整天都在開！這些日子也得到了導演的稱讚，令我感到自豪。」拍檔方珉雅也大讚對方技術升級：「拍攝進行到一半，我發現他的駕駛技術明顯地提升了，剛開始的時候只有60分，現在有98分了！」



Viu Original原創韓劇《Delivery Man》集靈異與搞笑元素於一身，不過女主角珉雅卻自爆最怕鬼片，更分享了過去疑似撞鬼的經歷：「我沒有見過鬼，但我有感受過⋯⋯在我們的舊宿舍裡，浴室外有一面鏡子，我總覺得那裡很奇怪。有一天我要到學校考試，所以很早起床，我洗頭時突然有人叩門，我便問：『你是誰啊？』但是沒有人回答，打開門也沒有人，所有人都在睡覺！然後我關門再次洗頭，又有人轉動手把，我問了一下卻沒有回應；正當我想著要快點離開，竟然有人踢了一下！」

珉雅沉迷打機

尹燦榮和方珉雅透過Viu Original原創韓劇《Delivery Man》結成好友，二人私下不時再約打機，燦榮更形容珉雅容易「沉船」：「她是一旦喜歡上就會沉浸在其中的性格，我們常常一起玩手機遊戲，我從未見過有人玩到手指長繭！」珉雅則反擊對方極度貪靚：「他是鏡中公主，即使手上沒有鏡子，他還是會用手假裝照鏡，還說這是『手鏡』，真的很有趣。」



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