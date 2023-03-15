《Delivery Man》劇情進展超快人鬼戀已展開！急需賺錢的尹燦榮竟為女鬼方珉雅放棄高收入！（EP.3 - 4）

[有雷] 《Delivery Man》人鬼戀就此開啟啦〜明明有機會能送走方珉雅的尹燦榮，卻又決定讓她回來，兩人共同努力經營鬼怪計程車事業，遇見了想與方珉雅交往的男鬼魂，讓尹燦榮嫉妒心破表，只好直接告白方珉雅了！

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《Delivery Man》在順利解決了一個鬼魂心願後，英敏（尹燦榮飾）發現自己送給媽媽的髮束竟然在女鬼姜智賢（方珉雅飾）的手上，而且已故母親的手機裡還有與智賢的合照！但失去記憶的智賢還是什麼都想不起來。同時警方與智賢的父親仍對英敏媽媽的事故正在努力調查中，從她的隨身手冊看來，智賢生前似乎也在追查某些案件。



某天英敏載到一位乘客，告訴英敏必須把車上的女鬼趕走，生意才能蒸蒸日上，英敏這才發現智賢的鬼魂並非附著在計程車上，而是在客人遺失的一支舊手機上。而隨著手機電力已耗盡，英敏也開始看不見智賢了，但是說也奇怪，此時英敏的乘客突然一個接一個，並且都搭乘很遠的距離，讓他真的大賺了一筆。英敏正開心著生活似乎回到正軌，而這支舊手機也被奶奶順手拿去投入資源回收桶了。



英敏同車隊的一位女司機總載著自己失智的媽媽一起上班，不過某天媽媽卻走失了，車隊老闆與英敏也幫忙找了很久，終於傳來好消息。女同事告訴英敏她與失智的母親就像只有兩人知道彼此的存在，讓他想到只有自己看得見智賢，也是一樣的狀況，於是他請人從資源回收桶拿回手機，並到中古商場買了老舊型號的充電線，接上了手機也再度找回了智賢。



智賢與英敏決定努力經營鬼怪計程車，而載到了一位身穿黑衣的女鬼全昭旻，沒想到她下車時卻表示沒錢付車資，為了報答而告訴英敏哪裡有最多的鬼客人，也因此英敏開始篩選自己有可能替他們實現願望的鬼怪。一位年輕男鬼魂金信宇（朴宣浩飾）表示自己認識智賢，也讓失憶的她第一次聽見了自己的名字，開始想知道自己更多的過往。



信宇的請託是想完成自己與初戀的約會，包含看電影以及浪漫晚餐，過程中英敏協助智賢為他完成心願，內心卻感到越來越不是滋味，於是決定不繼續完成信宇的心願而直接向智賢告白了！



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