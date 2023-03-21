《原來這就是愛啊》李聖經&金英光終於「發現了愛」、承認了喜歡（EP.7-8）

《原來這就是愛啊》是以復仇為開端的愛情劇，李聖經飾演的沈宇宙向金英光飾演的韓冬辰展開復仇行動，過程逐漸發展出感情，最新兩集雙方終於承認了喜歡上對方。

（以下涉及劇透）



銜接第6集尾聲，沈宇宙回到老家大鬧馬熙慈（南基愛 飾），韓冬辰收到消息趕緊前往，只可惜沈宇宙被警察帶走了。韓冬辰仍然找不到媽媽侵占的家是誰的，而沈宇宙很快就知道韓冬辰根本沒那麼壞，因為韓冬辰一直反對媽媽的行為，還拚命找尋他們三姐弟。

沈宇宙百般後悔自己的復仇行動，不曉得是基於內疚還是什麼因素，她更積極幫助韓冬辰，不希望韓冬辰繼續因為姜敏英（Hani安喜延 飾）而苦。韓冬辰得知後，下定決心不要再讓姜敏英影響了自己。



看著沈宇宙，尹濬（盛駿 飾）百般不解希望她快抽離，想不到沈宇宙表示自己會看著辦，還承認了自己喜歡上了韓冬辰。而韓冬辰呢？他在宣佑哥（全錫浩 飾）面前承認喜歡上了沈宇宙，因姜敏英封閉的心再度開啟。



韓冬辰回家遇上了姜敏英，姜敏英抱住了他。申佑展覽申代表撞見了，馬上感受到他們是聯手想弄垮自己，此時沈宇宙再度出現守護韓東辰。



明晚播出的第9集預告，宣佑哥看著兩人好戲想湊合兩人，而沈宇宙似乎躲著韓冬辰，讓韓冬辰開口：「不能像朋友一樣輕鬆對待嗎？」沈宇宙不願意。



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