圭賢為《Delivery Man》演唱OST並親自宣傳，房間滿滿的「企鵝玩偶」！希澈留言：「為什麼要拿著蛇唱歌呢」

圭賢對著小企鵝「傾情演唱」，希澈跑來「破壞感動」XD

由尹燦榮、方珉雅主演的韓劇《Delivery Man》，描述「靈魂擺渡司機」徐英敏（尹燦榮 飾）和失去記憶的女鬼姜智賢（方珉雅 飾）相遇後，以實現鬼神們的遺願為宗旨，展開前所未有的合作和調查的故事，劇集逢週三、四晚間在「黃Viu」上架。

Super Junior圭賢也為《Delivery Man》演唱OST《你是如何看待我的/What do you think》，完整版已於近期公開。不愧是「圭賢牌」的抒情歌，超級好聽！

圭賢也親自宣傳新OST，直接在房間開錄！他穿著睡衣，畫面裡可以看到滿滿的企鵝，「企鵝富翁」認證。他對著小企鵝「深情演唱」、表情哀切。

明明是有點悲傷的歌曲，卻因為希澈的一句話，瞬間搞笑了起來。希澈留言：「為什麼要拿著蛇唱歌呢」，還附帶「流淚」和「驚訝」的表情符號。確實，如果沒有仔細看，圭賢手中的企鵝真的蠻像一隻蛇的哈哈哈！！！

說到圭賢與企鵝，就一定要提到2019年的這個影片‎！他曾在個人YouTube頻道「圭TV」中表示，自己很喜歡企鵝、各式各樣的企鵝他都有了。看到最新影片裡的「企鵝近況」，圭賢所言不假、什麼樣的企鵝他都有！（笑）

Hui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞