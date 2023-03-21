《Delivery Man》打破八集定律：尹灿荣与方珉雅上演意外之吻！

集灵异、搞笑元素於一身的韩剧《Delivery Man》正在热播，剧中尹灿荣和方珉雅化身一人一鬼组合为亡者服务，两位「欢喜冤家」的互动亦愈见频繁，近日更大胆打破韩剧「第八集定律」上演「意外之吻」，让观众看得相当开心！

事缘的士司机徐英敏（尹灿荣饰）发现失忆女鬼姜智贤（方珉雅饰）手上系著亡母的发圈，因此怀疑智贤与母亲的关系；由於智贤的魂魄无法远行、只能在英敏的的士附近徘徊，为了找出她的附身之物，英敏搬出车上所有物件逐一测试，最终发现智贤的载体是一部旧手机，期间她更被手机吸附而飞扑到英敏身上，二人意外接吻，英敏顿时慌张，纯情表现令观众不禁会心微笑。



去年尹灿荣接拍僵尸剧集时，曾在综艺节目上自爆没有接吻经验：「那场吻戏是我人生中的初吻，我自小从事演员工作，心想我这样下去，该不会真的把初吻献给作品吧？因为我真的不知道要怎么做，所以拍摄前一天还问了对手持厚：『明天该怎么办？』她说：『就这样亲吧！』」看来今次他在《Delivery Man》演出意外之吻后所流露的害羞和清涩，也是真实演技呢！



除了浑然天成的清纯感，尹灿荣的喊戏同样让观众留下深刻印象！剧中他为了替鬼魂圆梦，因而假装成亡者表弟前往拜访，更一秒上演催泪喊戏，演技令人赞不绝口！童星出身的他曾在2014年韩剧《妈妈》上演大量喊戏，当时年仅13岁的他还说：「哭戏太多、眼泪流干了，以后再也哭不出来！」岂料此后他却连番接到悲情角色，难怪他曾笑言希望接拍浪漫爱情作品，未知他和珉雅会否在《Delivery Man》谱出恋曲？



Viu Original原创灵异韩剧《Delivery Man》讲述「灵魂摆渡司机」徐英敏（尹灿荣饰）和失去记忆的女鬼姜智贤（方珉雅饰）相遇后，以实现鬼神们的遗愿为宗旨，展开了前所未有的合作和调查的故事，剧集逢星期三、四晚上9时20分在「黄Viu」上架！

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