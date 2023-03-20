年度爆笑動作喜劇《熊男》4月7日登場!50歲朴星雄扮25歲青年、《黑暗榮耀》廉惠蘭明明比朴星雄小三歲還被他叫媽~

黑熊竟化為人形變成英雄？！年度爆笑動作喜劇《熊男》集結《紳探追緝令》朴星雄、《樂透大作戰》李伊庚、《黑暗榮耀》廉惠蘭、《人性課外課》崔民秀等實力派演員，且《獵首密令》鄭雨盛還特別演出，一同打造超乎想像的瘋狂之作！《熊男》故事敘述熊男（朴星雄飾）以超越人類、如野獸般的能力，潛入國際犯罪組織中執行祕密任務，展開出乎意料的爆笑行動！

出道24年的廉惠蘭，想必大家對她的眾多電視劇作品都非常熟悉，近期她更以話題韓劇《黑暗榮耀》中幫助女主角宋慧喬的溫暖開朗角色姜賢南，再創演藝生涯高峰！這次廉惠蘭在《熊男》中則飾演朴星雄的母親，但實際年齡50歲的朴星雄其實大廉惠蘭三歲，讓兩人一開始都不曉得該如何是好，廉惠蘭更是緊張地問朴星雄:「前輩我該怎麼辦才好？我要叫你哥哥才對，沒想到現在你卻要當我兒子！」即使擔心，但正式拍攝時兩人卻默契絕佳，讓導演都稱讚兩人根本像是真正的母子！而導演也坦言自己非常想與廉惠蘭演員合作，雖然知道她作品多行程很忙，但還是不放棄持續邀請她，沒想到她覺得劇本很新穎，竟然答應演出，令導演相當驚喜。



朴星雄在《熊男》中同時飾演過去為警察、現為無業米蟲的「熊男」，以及國際犯罪組織高層「熊北」這兩個截然不同的角色。對於一人分飾兩角的感想，他表示：「獨自飾演兩個角色真的不簡單，電影中兩個角色見面時，還得展現動作演技，所以同一個動作場面我必須分別換穿兩人的衣服，拍很多次，真的非常辛苦！而且不同於其他電影，這次殺青後必須同時送走兩個角色，內心似乎感到更加難受！真的竭盡全力地完成這部作品！」朴聖光導演也透露朴星雄非常擅長動作戲，完全不用替身親自上場，努力完成每一個精彩動作場面！而且因為「熊男」的年齡只有25歲，讓朴星雄傷透腦筋，但他也說：「雖然有點難，但因為是我曾經歷過的歲數，應該會比詮釋70歲的角色容易，我努力以看起來不像笨蛋的模樣接近這個角色。」



出道12年的李伊庚，在《加油吧威基基》、《機密同盟》、《樂透大作戰》等作中展現逗趣演技成功擄獲觀眾的心，近期他在話題韓綜《玩什麼好呢？》不計形象的搞笑風格也令人讚嘆不已！這次李伊庚在《熊男》中飾演訂閱人數只有10名的YouTuber，同時也是朴星雄的好友，對於自己所飾演的角色，李伊庚表示：「是個眼中只有家人和朋友的YouTuber，但也想盡情利用『熊男』不凡的能力！」而對於決定參演《熊男》的過程，李伊庚透露：「朴聖光是我很喜歡的大哥，很希望能幫得上忙，我很努力說服我們公司讓我參演這部作品！我和聖光哥現在是演員與導演的關係，但同時也是很要好的兄弟！」年度動作喜劇《熊男》4月7日在臺上映！



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