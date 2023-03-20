這些場景暗示《黑暗榮耀》還有第三部？連李到晛都回答「不做任何回答」，後一部焦點可能是這個角色

Netflix《黑暗榮耀》1、2部成功落幕，但不少觀眾都期待著開拍Part.3。

最近《黑暗榮耀》的男主角李到晛接受了《COSMOPLITAN》的採訪，他的一席話引發了廣大觀眾的期待。 李到晛表示：「如果有Part.3的話多好啊，（對於是否會製作）我不做任何回答。」



其實除了李到晛的採訪之外，觀眾們表示Part.2中隱藏了不少似乎會有下一部的暗示。 朱如炡（李到晛 飾）幫文同珢（宋慧喬 飾）復仇成功，接下來到了文同珢來幫助朱如炡的時候了。 文同珢把殺害了朱如炡父親的兇犯姜永天（李茂生 飾）調到了朱如炡擔任醫務官的監獄，讓兩人有了進一步接觸的機會。 於此同時，文同珢也在同一所監獄擔任商談老師，劇末的兩人都露出了意味深長的表情。 若是有Part.3的話，劇情應該圍繞著如何向姜永天復仇展開，而這也是觀眾們非常想要看到的劇情，朱如炡曾對姜永天說過：「我和我爸不同」，似乎在警告即使身為醫生，仍他這種兇犯毫不手軟。



此外，文同珢復仇的左膀右臂-幫傭阿姨姜賢南（廉惠蘭 飾）收到了來自對方的招聘短訊，也暗示著兩人將會見面。 還有部份觀眾認為，朴涏鎮（林智妍 飾）、李簑羅（金赫拉 飾）和崔惠程（車珠英 飾）只是坐牢和 傷殘，並未像全宰寯（朴成勳 飾）、孫慏梧（金建宇 飾）那樣淒慘地死掉，文同珢的復仇尚未結束。



大家想不想看到《黑暗榮耀》Part.3呢？

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