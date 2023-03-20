年度爆笑动作喜剧《熊男》4月7日登场!50岁朴星雄扮25岁青年、《黑暗荣耀》廉惠兰明明比朴星雄小三岁还被他叫妈~

黑熊竟化为人形变成英雄？！年度爆笑动作喜剧《熊男》集结《绅探追缉令》朴星雄、《乐透大作战》李伊庚、《黑暗荣耀》廉惠兰、《人性课外课》崔民秀等实力派演员，且《猎首密令》郑雨盛还特别演出，一同打造超乎想像的疯狂之作！《熊男》故事叙述熊男（朴星雄饰）以超越人类、如野兽般的能力，潜入国际犯罪组织中执行秘密任务，展开出乎意料的爆笑行动！

出道24年的廉惠兰，想必大家对她的众多电视剧作品都非常熟悉，近期她更以话题韩剧《黑暗荣耀》中帮助女主角宋慧乔的温暖开朗角色姜贤南，再创演艺生涯高峰！这次廉惠兰在《熊男》中则饰演朴星雄的母亲，但实际年龄50岁的朴星雄其实大廉惠兰三岁，让两人一开始都不晓得该如何是好，廉惠兰更是紧张地问朴星雄:「前辈我该怎么办才好？我要叫你哥哥才对，没想到现在你却要当我儿子！」即使担心，但正式拍摄时两人却默契绝佳，让导演都称赞两人根本像是真正的母子！而导演也坦言自己非常想与廉惠兰演员合作，虽然知道她作品多行程很忙，但还是不放弃持续邀请她，没想到她觉得剧本很新颖，竟然答应演出，令导演相当惊喜。



朴星雄在《熊男》中同时饰演过去为警察、现为无业米虫的「熊男」，以及国际犯罪组织高层「熊北」这两个截然不同的角色。对於一人分饰两角的感想，他表示：「独自饰演两个角色真的不简单，电影中两个角色见面时，还得展现动作演技，所以同一个动作场面我必须分别换穿两人的衣服，拍很多次，真的非常辛苦！而且不同於其他电影，这次杀青后必须同时送走两个角色，内心似乎感到更加难受！真的竭尽全力地完成这部作品！」朴圣光导演也透露朴星雄非常擅长动作戏，完全不用替身亲自上场，努力完成每一个精彩动作场面！而且因为「熊男」的年龄只有25岁，让朴星雄伤透脑筋，但他也说：「虽然有点难，但因为是我曾经历过的岁数，应该会比诠释70岁的角色容易，我努力以看起来不像笨蛋的模样接近这个角色。」



出道12年的李伊庚，在《加油吧威基基》、《机密同盟》、《乐透大作战》等作中展现逗趣演技成功掳获观众的心，近期他在话题韩综《玩什么好呢？》不计形象的搞笑风格也令人赞叹不已！这次李伊庚在《熊男》中饰演订阅人数只有10名的YouTuber，同时也是朴星雄的好友，对於自己所饰演的角色，李伊庚表示：「是个眼中只有家人和朋友的YouTuber，但也想尽情利用『熊男』不凡的能力！」而对於决定参演《熊男》的过程，李伊庚透露：「朴圣光是我很喜欢的大哥，很希望能帮得上忙，我很努力说服我们公司让我参演这部作品！我和圣光哥现在是演员与导演的关系，但同时也是很要好的兄弟！」年度动作喜剧《熊男》4月7日在台上映！



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻