和玄彬一起去海外拍電影，卻沒人認出他們！李棟旭：「被人們喜愛時一定要心存感謝」

大概是深有體悟，李棟旭才會時時保持謙虛、照顧粉絲們吧！

已於去年底（2022年）開拍的新電影‎《哈爾濱》‎，眾星雲集，有著玄彬、朴正民、全汝彬、趙宇鎮、鄭雨盛、李棟旭、劉在明與朴勳等豪華出演陣容。

該片由《萬惡新世界》、《南山的部長們》禹民鎬導演執導，以1900年代的哈爾濱為背景，為了收復祖國而不惜性命的獨立運動志士們的諜報動作大片。玄彬飾演主人公「安重根」，會展現孤單、不安、責任感等多樣感情，以及動作戲。











3月初，劇組結束一個多月的拉脫維亞海外拍攝，回到韓國。李棟旭出演YouTube節目時提到拍攝的幕後花絮：「去到那裡，大家真的都不認識我」、「起初非常舒服，我、玄彬、全汝彬、朴正民一起在大街上逛，大家都不認識我們，非常自由自在。」











但是過了兩天，李棟旭覺得奇怪：「大家就這麼認不出我嗎？」、「不是有『韓流』嗎？」表情相當無奈，劉在錫在旁邊笑得超開心XD





於是，李棟旭思考後得到結論：「被人們喜愛時一定要心存感謝」。平時看到他與粉絲們在網路上的‎互動‎，其實也可以看出他相當珍惜這些時光。李棟旭曾表示：「我的職業如果沒有你們（粉絲），就沒有意義。 我有什麼生產性嗎？如果沒有你們，我有什麼意義啊。」

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