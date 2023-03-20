和玄彬一起去海外拍电影，却没人认出他们！李栋旭：「被人们喜爱时一定要心存感谢」

大概是深有体悟，李栋旭才会时时保持谦虚、照顾粉丝们吧！

已於去年底（2022年）开拍的新电影‎《哈尔滨》‎，众星云集，有著玄彬、朴正民、全汝彬、赵宇镇、郑雨盛、李栋旭、刘在明与朴勋等豪华出演阵容。

该片由《万恶新世界》、《南山的部长们》禹民镐导演执导，以1900年代的哈尔滨为背景，为了收复祖国而不惜性命的独立运动志士们的谍报动作大片。玄彬饰演主人公「安重根」，会展现孤单、不安、责任感等多样感情，以及动作戏。











3月初，剧组结束一个多月的拉脱维亚海外拍摄，回到韩国。李栋旭出演YouTube节目时提到拍摄的幕后花絮：「去到那里，大家真的都不认识我」、「起初非常舒服，我、玄彬、全汝彬、朴正民一起在大街上逛，大家都不认识我们，非常自由自在。」











但是过了两天，李栋旭觉得奇怪：「大家就这么认不出我吗？」、「不是有『韩流』吗？」表情相当无奈，刘在锡在旁边笑得超开心XD





於是，李栋旭思考后得到结论：「被人们喜爱时一定要心存感谢」。平时看到他与粉丝们在网路上的‎互动‎，其实也可以看出他相当珍惜这些时光。李栋旭曾表示：「我的职业如果没有你们（粉丝），就没有意义。 我有什么生产性吗？如果没有你们，我有什么意义啊。」

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