年度感動鉅獻《靈魂伴侶》在韓上映滿意度高達95%！金多美、全昭霓僅用眼神溝通的默契3月31日全台見證！

年度感動鉅獻《靈魂伴侶》日前在韓上映即勇奪新片冠軍，在韓國知名電影網「DAUM 電影」觀眾評分高達8.9分，CGV電影院觀眾滿意度更來到95%，口碑沸騰中！《

《靈魂伴侶》由《那年，我們的夏天》金多美、《青春月譚》全昭霓（前譯：全少妮）、《20世紀少女》邊佑錫精彩共演，故事敘述從首爾轉學到濟州的微笑（金多美飾），遇見了一輩子的好友夏誾（全昭霓飾），在振宇（邊佑錫飾）闖進她們兩人的世界後，三人之間所交織出充滿喜悅、悲傷、心動、眷戀的故事。



《靈魂伴侶》令人懷念揪心的故事情節、美不勝收的畫面與動聽的配樂，加上金多美、全昭霓充滿爆發力的細膩演技，每分每秒都挑動到觀眾的淚腺，都為主角們深刻的關係動容不已，韓國媒體與觀眾看完《靈魂伴侶》後，都表示這是部會令人想起人生中最美好時期的電影，讓人忍不住將自己投射於角色中，一起重溫過往充滿酸甜苦辣的揪心回憶！年度動人鉅獻《靈魂伴侶》3月31日在臺上映！



金多美與全昭霓在《靈魂伴侶》中扮演令人又哭又笑的知己，她們絕佳的默契完整地透過大銀幕展現而出，令觀眾們讚嘆不已！對於首次和全昭霓合作的感想，金多美透露：「有多次讓我覺得彼此默契很好的瞬間。有一場戲因為準備過程較長，讓我很躊躇，我抱持著『先試試看吧』的心情準備開始時，昭霓姐卻不繼續下一個動作，原來是因為她知道我還沒準備好！對方能理解我不舒服的心情這件事，不就代表我們很有默契嗎？」對此，全昭霓表示：「因為無法用言語確認對方的狀態，我才會那樣做。」她說當初也很苦惱這麼做是否正確，但她仍強烈地認為自己所感受到的是對的，她還透露：「拍攝時，我也有感到畏懼的場面，每當遇到那種情況時，我會盯著『微笑』的眼睛演戲。不知從何時開始，我得完全集中精神在『微笑』身上，才能專注於自己的角色，當時常想跟周圍的人們大肆炫耀這樣的心情：透過『微笑』的雙眼，我才能成為『夏誾』！」



對於兩位演員如此難分難捨的演技默契，閔永根導演忍不住說：「她們倆的默契讓我很嫉妒，拍攝兩人分開後見面的場面時，她們倆那留戀不捨的眼神，令人相對地感到十分嫉妒，覺得無法介入她們。」金多美也十分讚嘆全昭霓對演戲的熱情程度：「昭霓姐真的是個很熱情的人，她演戲時總是很坦率地表達情感。對於一句臺詞會有很多想法與疑問，感受到她真的很熱衷演戲，那份真心在演戲時也流露出來了。」而平時喜歡寫字的全昭霓還寫了親筆信給金多美，據說那是封充滿閃亮詞語和優美形容詞的信。閔永根導演常開玩笑地說：「之後有機會就由昭霓寫劇本，讓多美執導吧！」金多美聽了之後笑說：「我不是個擅長表達的人，所以很感謝昭霓姐主動接近我。我最近有時也會將昭霓姐寫的信拿出來看，幸好有她在，讓我曾擁有一個難忘的美好拍攝現場。」年度動人鉅獻《靈魂伴侶》3月31日在臺上映！



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