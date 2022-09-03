李棟旭開通粉絲聊天服務的原因：「我又不生產東西，能做的只有這個」

這句話應該收錄進「李棟旭名言集」裡！今天也是為李棟旭瘋狂心動的一天啊~

李棟旭自從開通粉絲聊天室以來非常積極更新，有原則又溫柔的內容多次引發韓網討論。 近日他首次坦誠透露如此勤勞的原因，讓人大呼「不愛不行」。



有網友分享了李棟旭在粉絲聊天室裡的一段話語，他謙虛說：「我的職業如果沒有你們就沒有意義。 我有什麼生產性嗎？ 如果沒有你們，我有什麼意義啊。 就像某位知名籃球教練說的，生產過一支原子筆嗎？ 砌過磚嗎？ 全是靠大眾的愛才走到這裡啊。 我的成功如果沒有你的愛就毫無意義。 我一直銘記在心。 謝謝你們，真心的。」



李棟旭：「我為什麼要做粉絲聊天室和v app呢，就是因為想至少這樣和大家聊天交流啊。 想報答些什麼，但能做的卻很少。 做粉絲聊天室很開心，我會努力做的。 演技當然也會用心好好做。 所以如果大家喜歡我會很開心、如果不喜歡也沒辦法，但希望至少在這個空間裡，每個人都是幸福愉悅的。」



韓網友紛紛為李棟旭的精神表示驚歎佩服：「為什麼他的mind可以如此端正？」 、「每次看到有人分享都想訂閱」、「好帥氣，對演員不感興趣的我都有好感了」、「又做好本業又照顧粉絲，完美啊」、「這才是成熟的男人」、「很多人因為你的電視劇獲得安慰，明明生產了文化創作物啊！」、「怎麼回事，我剛剛陷入愛情了」。

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