人氣女團 Apink 本月25及26日即將來港會粉絲！

韓國女團Apink疫情後以「兜風」為主題的首個巡迴演出日前正式「啟航」，分別在東京及大阪舉行，與日本的粉絲見面。

時隔四年再與海外的粉絲見面，Apink都表現得相當雀躍。除了合體演唱《LUV》、《NO NO NO》、《MR. CHU》等一連串燴炙人口的熱門團歌外，五位成員亦分別準備了小組和個人的表演，令台下的歡呼聲此起彼落。



演出結束後，成員分別在各自的社交平台分享演出的照片，而夏榮更上傳了自己與恩地及寶美在走廊上熱舞的片段。短片中，三位成員似乎對演出意猶未盡，一身全黑的輕便裝束戴上黑超的她們隨著音樂起舞，盡顯成員的默契和搞笑本色。



Apink下一站即將於今個週末(25及26日)來到香港，假九龍灣國際展貿中心STAR HALL舉行一連兩場由德碩文化傳播有限公司主辦的「2023 Apink FANCONCERT in Hong Kong [Pink drive]」。票價分別為HK$1,680(VIP)、HK$1,080及HK$680，而持有VIP及HK$1,080門票的觀眾更有機會獲得不同的粉絲福利。



今次巡演後，Apink便要專注準備下月推出新專輯的宣傳工作，相信短期內五位成員都未能合體訪港，所以仍未購票的粉絲不要再猶疑，把握最後少量的門票，和Apink一起留下美好的回憶！

購票@HK Ticketing

https://premier.hkticketing.com/shows/show.aspx?sh=APINK0323

韓星網@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞