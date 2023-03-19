《木偶的季節》木偶醒悟深愛之人遭遇不幸的原因，決定遵從命運安排！（EP.14）

MBC奇幻愛情劇《木偶的季節》一個是殺人的死神、一個是救人的醫生，「生死與奪羅曼史」即將展開！

劇中的死神「木偶」每隔99年來到人間降下天罰，不同的是，這一次遇見了擁有神秘能力的望診醫生韓季節。 第14集裡，木偶想到一個點子，似乎可以終結不斷輪回的懲罰......



*以下包含《木偶的季節》第14集關鍵劇情！



命運的安排

神秘老婆婆告訴木偶，他深愛的人遭受不幸都是因為他違抗神定下的命運，由身邊人代為受罰。 木偶不信，以為只要把鄭伊登送出國就好，不料鄭伊登想親自作證幫都鎮宇打贏官司而折返回來，就在走進法庭前一刻遭人重傷。 上一世的吳英為哥哥吳炫而死，這一世的鄭伊登難道也註定為木偶而死？



陰間之神回歸

宗植造成的傷口遲遲不癒合，加上鄭伊登昏迷，木偶終於屈服於神的安排。 既然他的存在是不幸源頭，那麼他離開或許就能終結不幸，讓雪熙的髮簪不必再沾上主人的血？ 木偶故意讓金必洙用那隻髮簪刺向他的傷口，金必洙以為自己殺了神，殊不知已按照木偶的計劃變成殺害都鎮宇的兇手。

時間剛好來到木偶返回陰間的21點9分，韓季節終究沒能趕到現場進行阻止。



下集預告裡，季節哭著叫木偶不要走，甚至寧願跟他一起死。 木偶則拜託她好好活下去，叮囑再見時一定要記得他！《木偶的季節》 每週五六播出，香港觀眾可在黃Viu煲劇平臺追看~



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