《黑暗榮耀》誰是「C8之王」？ 博主統計「髒話&國罵」出現100多次，輸出密度最高是她！

看完《黑暗榮耀》相信很多人腦袋裡都有一句「C8」縈繞不散，畢竟真的出現太多次啦！近日有博主認真統計了全劇一共多少「C8」，還做出「C8輸出量排行榜」，學術精神滿格XD

Netflix人氣劇《黑暗榮耀》講述被校園霸凌摧毀身心的女子用18年時間復仇的故事，反派就是校暴加害者5人組。 這5個人無一例外地品行不良，日常講話都把「C8」掛在嘴邊，稍微情緒激動就掃射不停，想必大家都深有體會！



「C8」其實就是韓國的髒話&國罵「씨발」，與生殖器有關，在韓文髒話裡也是數一數二的級別。 究竟《黑暗榮耀》裡一共出現多少「C8」呢？ 據博主「畢導」統計，全劇總共出現119個「C8」、平均7分鐘就有一個，且越到後部頻率越高，巔峰就是part.2第6集，基本上每4分鐘就有一個，看得出這一集的反派壓力相當大。

而「C8」輸出量最高的居然不是反派1號「朴涎鎮」，而是她的老相好「全宰寯」！博主認為全宰寯不僅罵得最多（37次）而且「輻射範圍很廣」，生氣起來不管對方是誰一律國罵招呼，所以是當之無愧的「C8之王」。



▽有網友剪輯了全宰寯的英日韓三語「C8掃射」，在Twitter超過3百萬播放，不怕精神傷害的朋友可以欣賞一下：



嗑藥女「李蓑羅」雖然只貢獻了22個「C8」屈居第二，但她的過人之處是短時間密集輸出，例如被「文同珢」威脅公開吸毒一事時情緒亢奮，短短40秒就爆發出4個「C8」（包含變體）。



▽就是這一段：



另外幾個經常罵人的角色依次是孫慏梧、朴涎鎮、崔惠程，五個人加起來佔據了全劇「C8」總量的84.9%。







與此相對的，「朱如炡」和「河度領」則一句「C8」都沒有講過，頂多只是罵罵「狗崽子」; 「文同珢」唯一一次講「C8」還是以諷刺的口吻稱呼自己。 這個詞在韓文裡真的是很嚴重的髒話，正常人在正常生活中不可以亂講哦！





網友對這統計感慨不已：「科學的，理性的，客觀的」、「聽不懂韓文但C8印象最深刻」、「孫慏梧那麼早領盒飯居然還貢獻了20次」、「女主唯一一次罵的還是自己」、「邊看劇邊找C8這件事，對人類來說還是太超前了」、「原來沒有做不出來的作業，只有不會統計的學生」、「呐，這個就叫專業！」

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