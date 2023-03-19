Apink25及26日即将来港会粉丝

韩国女团Apink疫情后以「兜风」为主题的首个巡回演出日前正式「启航」，分别在东京及大阪举行，与日本的粉丝见面。

时隔四年再与海外的粉丝见面，Apink都表现得相当雀跃。除了合体演唱《LUV》、《NO NO NO》、《MR. CHU》等一连串烩炙人口的热门团歌外，五位成员亦分别准备了小组和个人的表演，令台下的欢呼声此起彼落。



演出结束后，成员分别在各自的社交平台分享演出的照片，而夏荣更上传了自己与恩地及宝美在走廊上热舞的片段。短片中，三位成员似乎对演出意犹未尽，一身全黑的轻便装束戴上黑超的她们随著音乐起舞，尽显成员的默契和搞笑本色。



Apink下一站即将於今个周末(25及26日)来到香港，假九龙湾国际展贸中心STAR HALL举行一连两场由德硕文化传播有限公司主办的「2023 Apink FANCONCERT in Hong Kong [Pink drive]」。票价分别为HK$1,680(VIP)、HK$1,080及HK$680，而持有VIP及HK$1,080门票的观众更有机会获得不同的粉丝福利。



今次巡演后，Apink便要专注准备下月推出新专辑的宣传工作，相信短期内五位成员都未能合体访港，所以仍未购票的粉丝不要再犹疑，把握最后少量的门票，和Apink一起留下美好的回忆！

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