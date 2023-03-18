《夢想之地》導演拍《曼達洛人3》盼與尹汝貞再合作：「想邀她加入《星際大戰》世界觀！」

《夢想之地》（港譯：農情家園）導演鄭李爍最近為星戰外傳《曼達洛人》擔任導演，接受採訪時大讚尹汝貞是他合作過最優秀的演員，如有機會再同韓國演員合作，仍希望與她搭檔。

Disney+原創劇集《星際大戰：曼達洛人》第三季與本月17日舉辦線上記者會，為第19集擔任導演的鄭李爍也有出席。 談到作品，鄭李爍表示編劇強法洛（Jon Favreau）提議他加入對心儀作品類型的致敬，鄭李爍想到了懸疑電影大師希區考克（Alfred Hitchcock），努力將致敬自然地融入劇中。



談到合作演員佩德羅·帕斯卡（Pedro Pascal），鄭李爍也是讚不絕口：「任何人與他共事都會感到榮幸。 他令丁·賈林（Din Djarin）這一角色即便戴著面罩也完美展現出人情味，是非常有才華的演員。」

聊到想與哪位韓國演員合作時，鄭李爍毫不猶豫選擇了尹汝貞：「想與尹汝貞再次合作。 她是我合作過最優秀的演員。 希望她知道我一直惦記著她。 如果有機會，也想邀請她加入《星際大戰》的世界觀。」



鄭李爍導演因與韓裔美籍演員史蒂芬·連（Steven Yeun）和韓國演員韓藝璃、尹汝貞合作電影《夢想之地》（港譯：農情家園）受到國際矚目，尹汝貞更憑藉該片獲得第93屆奧斯卡最佳女配角獎，是首位獲得該榮譽的韓裔演員兼亞裔演員。







此外，《曼達洛人》第三季講述賞金獵人丁·賈林和擁有神秘能力的尤達寶寶（Grogu）重逢並重返曼達洛星的故事。



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