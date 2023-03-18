《梦想之地》导演拍《曼达洛人3》盼与尹汝贞再合作：「想邀她加入《星际大战》世界观！」

《梦想之地》（港译：农情家园）导演郑李烁最近为星战外传《曼达洛人》担任导演，接受采访时大赞尹汝贞是他合作过最优秀的演员，如有机会再同韩国演员合作，仍希望与她搭档。

Disney+原创剧集《星际大战：曼达洛人》第三季与本月17日举办线上记者会，为第19集担任导演的郑李烁也有出席。 谈到作品，郑李烁表示编剧强法洛（Jon Favreau）提议他加入对心仪作品类型的致敬，郑李烁想到了悬疑电影大师希区考克（Alfred Hitchcock），努力将致敬自然地融入剧中。



谈到合作演员佩德罗・帕斯卡（Pedro Pascal），郑李烁也是赞不绝口：「任何人与他共事都会感到荣幸。 他令丁・贾林（Din Djarin）这一角色即便戴著面罩也完美展现出人情味，是非常有才华的演员。」

聊到想与哪位韩国演员合作时，郑李烁毫不犹豫选择了尹汝贞：「想与尹汝贞再次合作。 她是我合作过最优秀的演员。 希望她知道我一直惦记著她。 如果有机会，也想邀请她加入《星际大战》的世界观。」



郑李烁导演因与韩裔美籍演员史蒂芬・连（Steven Yeun）和韩国演员韩艺璃、尹汝贞合作电影《梦想之地》（港译：农情家园）受到国际瞩目，尹汝贞更凭藉该片获得第93届奥斯卡最佳女配角奖，是首位获得该荣誉的韩裔演员兼亚裔演员。







此外，《曼达洛人》第三季讲述赏金猎人丁・贾林和拥有神秘能力的尤达宝宝（Grogu）重逢并重返曼达洛星的故事。



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