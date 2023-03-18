用顯微鏡才能看到的細節！熱心觀眾挖出《黑暗榮耀》全宰寯結局兩大暗示，網驚呼：「太瘋了！」

《黑暗榮耀》播畢已經一周，網上的討論熱度仍然未退，近日有韓國網友又發現了新的伏筆暗示，讓人不禁感歎是拿著顯微鏡逐幀逐幀地看劇嗎XD

*內文包含劇雷！



《黑暗榮耀》裡全宰寯作為校園暴力加害者五人幫之一，被女主角文同珢「借刀殺人」很狠懲罰。 同珢料到崔惠程想對全宰寯復仇，於是給她一瓶藥水，崔惠程果然將其摻進全的降眼壓藥水，不知情的全因此雙目失明。 此外，同珢讓河度領得知自己被全戴了綠帽，河度領懷恨在心，趁全失明之際將他推入自家工地的水泥池。



說回網友發現的新線索，12集裡，全宰寯去文同珢家樓下找麻煩，被突然出現的朱如炡阻攔外加羞辱，無功而返。 有網友留意到背景中有一座正在修建的大樓，一樓外側掛著的橫幅寫道：「掉下來會死。」 （떨어지면 죽습니다）雖然是工地常見的警示語，但在這場戲中唯獨出現在全宰寯單人鏡頭裡，且兩次出現都是緊挨著他，因此認為導演應該是故意安排的，暗示全宰寯的死法就是墜亡！



另一幕是最後一集裡，河度領處理好離婚和公司事務，獨自來到便利店吃從未吃過的飯糰。 一般而言韓劇會遮擋非讚助商的品牌符號，但這一幕可清楚看到背後貨架上的兩個零食包裝袋，分別是樂天和好麗友出品的炸薯條。



亮點在這兩款炸薯條的名字，韓文裡「馬鈴薯」和「閉上吧」是相同寫法，第一個零食的名字就叫「케이준 눈을 감자」，韓文諧音「K寯閉上眼吧」，第二個直接就叫「눈을 감자」，「閉上眼吧」XD





有人認為這是暗示全宰寯被崔惠程弄瞎雙眼，臨死前都是閉著眼睛，當然死後也繼續長眠了~

韓網友：「大發，起雞皮疙瘩了」、「導演細節到這程度嗎」、「這麼看來河度領是建設公司老闆這件事也是有意設定的」、「還有那句『你看不見五彩繽紛的世界啊』，結果他被封在水泥裡，周圍真的只剩一片灰色kk」

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