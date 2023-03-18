pH-1朴俊元熱唱近30首歌！全程英文自備拍立得自拍送粉絲〜與粉絲互動卻不停說大家是騙子！

第二次來到台灣的饒舌歌手pH-1朴俊元於3月18日於新莊與台灣粉絲們見面，現場擠滿了熱帶他音樂風格的粉絲們，而朴俊元一登台，全場的粉絲們除了陷入瘋狂，也立即舉起了手機紀錄這難忘的時刻。





pH-1準備了將近30首歌曲在今晚送給粉絲們，他穿著淺色的刺蝟裝還以高難度邊跳邊旋轉著出場，全場立即響起震耳欲聾的尖叫聲。朴俊元說自己是第二次來到台灣，粉絲們還希望他把台灣當作自己的家，他也順勢回應「My Second Home〜」表示自己相當享受本次的亞洲巡迴以及台灣演出。



他全程使用英文對話，台下粉絲也不需翻譯與他熱情喊話，他還用中文對粉絲說了句「我愛你」！由於今晚撞場高雄的BlackPink演唱會，他更訝異現場竟還有那麼多粉絲前來，令他相當感謝。





表演十分隨興的pH-1還自備了拍立得，在舞台上以粉絲們為背景自拍了三張，送給現場的幸運粉絲們，加碼升級粉絲福利！有位粉絲說今天正好是她的生日，pH-1還當場為她獻唱了生日快樂歌，讓全場粉絲們羨慕不已。



pH-1問起今日台下可能有些粉絲是情侶結伴而來，請單身的粉絲們舉手，幾乎全場都尖叫著舉起手來，讓pH-1大呼「Liar〜」覺得粉絲們都在開他玩笑。



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