Miu Miu Select系列揭幕 (G)I-dle成員MINNIE親臨香港

為展現 Miu Miu 深受歡迎的鮮明個性與獨特風格，Miu Miu 邀請品牌好友從新一季作品挑選心儀的成衣、包款、鞋履、珠寶及眼鏡，每一款均精心搭配專屬名牌，組成極具個人風格的Miu Miu Select 系列。

為慶祝 Minnie 從 2023 春夏作品挑選的專屬 Miu Miu Select 系列， Miu Miu 隆重其事今(16日)於置地廣塲專門店舉辦酒會派對。活動特別邀請 (G)I-dle 成員 Minnie 親臨香港與粉絲見面，其他紅星包括：倪晨㬢、吳家忻、徐濠縈、王智騫、范麒智、陳漢娜、李靜儀，時尚達人崔乘飛，造型師馬天佑及城中名人林心兒、鄧愛嘉、張翡玶、霍詠盈等等亦到場率先欣賞全新Miu Miu Select系列。派對盛會在 DJ Subi Yeti 及 Jerry Haha 的音樂下結束。



從 2019 年 5 月開始，Miu Miu Select相繼在多個城市推出，邀請了不同品牌好友合作，包括模特兒兼設計師 Georgia May Jagger (倫敦)、演員、導演、模特兒兼時裝設計師 Chloë Sevigny (紐約) 、造型師兼時尚博主 Veronika Heilbrunner (莫斯科) 、模特兒 Poppy Delevingne (米蘭) 、模特兒兼設計師 Alexa Chung (東京)、模特兒 Jessica Kahawaty (杜拜) 、藝人楊超越 (上海) 以及歌手 Clara Luciani (巴黎)等。



2022 年，Miu Miu Select 與黎巴嫩歌手兼視覺藝術家 Dana Hourani 登陸杜拜和與時尚博主Yoyo Cao 登陸新加坡。及後與模特兒、演員兼心理健康運動推廣家 Adwoa Aboah 登陸米蘭，與模特兼造型師 Lotta Volkova登陸東京，最後與演員 Sydney Sweeney登陸紐約。跟以往一樣，Miu Miu 置地廣塲專門店內展售著 Minnie 專屬 Miu Miu Select 系列單品，每件單品皆附有 Minnie 訂製標籤。



為呈現完美個性化展演，在活動過程中，每件商品的標籤上皆附有 Minnie 的親筆簽名、專屬購物袋和禮盒包裝。所有產品在即日至 3 月 31 日會在置地廣塲專門店及 MiuMiu.com 獨家發售，並採用特別設計的 Miu Miu Select 包裝。





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