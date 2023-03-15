《PEAK TIME》24点金玄载下车，长文反击爆料者无中生有且控对方才是霸凌者

《Peak Time》13日宣布让涉及校园霸凌的参赛者24点金玄载下车（离开），当日金玄载其实也亲自说明一切非事实。

*先前报导：‎《PEAK TIME》24点金玄载涉及校园霸凌，制作组认定短时间无法确认使其下车

自6日出现指控以来，这是金玄载首次对外公开说明。他在个人IG发布图文，首先为自己出现了不光彩的事情向《Peak Time》制作组道歉，也对24点成员、粉丝们表示歉意。

金玄载主张爆料者（即自称的受害者）所指控的并非事实，也表明自己是因为不想再让《Peak Time》制作组与24点成员无辜受害而决定退出节目，「但不能把没发生过的事当作发生过的事，即便这次经历才知道最委屈的就是证明自己委屈，仍想藉此澄清」。



金玄载发布的文字图片长达9张，称爆料者为A，表示起初是因为看到A拿室内拖打了朋友B耳光，他只是推开A就被举报一起去了派出所，当时和双方父亲在派出所以「误会」圆满结束，也反驳A指控他用力关门害其指甲脱落一事。

一如制作组先前的声明所示，调查的过程金玄载与A某记忆相差过大，难以确认事实，金玄载在文中也表明自己重新问起派出所员警、老师和同学，大家都记得他被A某举报，也记得事情以误会和解，而A某手受伤的事情完全没人记得，是「没有的事实」。

关於嫌弃A某体味，金玄载说当时那个社区（某个岛屿上，是个只有一所小学一所中学，一个年级只有约10名学生的地方）本来就有缺水的情况，他家也常常特别烧水来用，很多人在洗漱上都有一样的状况，根本不可能有人会嘲笑A某。

除了澄清害其手受伤和嘲笑体味，金玄载更反过来指A曾经想陷害他「喝尿」，他晚自习在教室练舞还撞见A故意在地板放图钉。

金玄载最后声明自己已搜集当时的警察、同学与前后辈的说词，也把A母亲网路上谩骂的留言截图保存，已聘请律师起诉A损害名誉、散播虚假事实。

不少网友看了金玄载的长文都替他相当惋惜，不过有人认同他决定先行下车，至少能避免节目或队友受到伤害。

▼金玄载完整长文



不论金玄载所说的是否为真，已能确定短期组成的24点5人体成为绝响。



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