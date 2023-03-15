《黑暗榮耀》「李蓑羅」與蛇對戲不是CG！金赫拉：「看到劇本超開心，涎鎮和惠程也很期待」

金赫拉不愧是專業演員，跟阿蛇前輩近距離對戲都不會膽怯，反而十分期待？ XD

*劇雷預警！蛇類圖片及影片預警！



演員金赫拉在Netflix大熱劇集《黑暗榮耀》裡飾演加害者五人組之一「李蓑羅」，音樂劇演員出身的她演起嗑藥咖來爆發力十足，天生淺色瞳仁和刻意做出的黑眼圈也貼合角色陰暗癲狂的氣質，給不少觀眾留下深刻印象。





12集有一場戲是她嗨起來後恍惚看到壁畫中的蛇爬了出來，在她頭頂遊走、講話，甚至一人一蛇超近距離對峙，仿彿下一秒蛇信就要跟她碰觸到。 很多人以為這隻蛇是CG製作，沒想到居然是真蛇實拍！





金赫拉接受媒體聊到這位動物演員，原來它已經是業內前輩！一開始製作組還擔心金赫拉對這一幕感到不適，但金赫拉看到劇本後反而十分開心和激動。



金赫拉：「我想凡是有野心的演員都會這樣吧。 涎鎮（林智妍）和惠程（車珠英）也很期待，說那場戲的蓑羅完全是焦點。 比起擔心，我更多是想著如何拍好，很是激動。」



金赫拉回憶和蛇初次見面的情景，當時她正躺在地上表演，導演請出蛇來對她說：「打個招呼吧，這是要和妳一起演戲的蛇。」 金赫拉：「那~麼大一隻蛇裝在盒子里，剛好我也屬蛇。 它拍過很多電視劇，是訓練有素的前輩，馴獸師摸它的尾巴它就會朝特定方向移動。 我摸了它，它還靠著我撒嬌呢。」



韓網友：「原來阿蛇是前輩」、「大發，蛇都會演戲了」、「前輩好強」、「演員的膽子好大啊」、「我就說CG怎麼做得那麼逼真，原來不是CG啊」、「這隻蛇還出演過我家歌手的MV，大家都以為是CG來的kk」、「前輩演技優秀到令人誤以為是CG」、「我也想接受阿蛇前輩的撒嬌」、「李蓑羅是史萊哲林的後裔嗎？」 、「蛇演員這一輩子就只演蛇，當然演得好啦XD」。



이사라 약에 미친 연기 돌았음

오프닝에 등장한 뱀이 저거였구나#더글로리2 pic.twitter.com/JBtXHzVK6N — 무영 (@kd_Lovest) March 11, 2023

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