收購SM變成了戰爭？HYBE議長房時爀公開道歉：「未能考慮到藝人和粉絲，想和他們說聲對不起」

15日上午，HYBE議長房時爀參加在首爾中區新聞中心舉行的寬勳論壇。

房時爀提到從2019年開始就考慮收購 SM 娛樂，當時提議2次左右，但遭到拒絕。到了去年再次討論收購 SM 的問題，但作爲議長，從面向未來的觀點來看，他表示不知道是否有必要收購 SM，因此變得遙遙無期。在不久前，前SM娛樂總管製作人李秀滿詢問是否有意收購自己的股份，經過內部討論後推進收購。



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而這次的收購戰似乎讓 SM 藝人和粉絲們受到很大的傷害，房時爀也表示：「娛樂公司爲將 KPOP 發展到現在做出巨大貢獻，但爲整個行業付出更多的是藝術家們，他們通過自己的努力爲行業發展做出貢獻。」同時他對上週末舉行20週年演唱會的 BoA 表示祝賀。

他接著說：「儘管有將收購視爲戰爭的刺激性評論，但藝人們在心痛的同時也完成自己的工作，粉絲們繼續為他們應援，但公司在收購過程中未能考慮到藝人和粉絲。」房時爀表示自己不認為收購是戰爭，所以站在管理層角度來看，感到很傷心和抱歉，他說道：「我們的本質是藝人和粉絲們的幸福，想過這種情況到底正不正確，所以想先和他們說聲對不起。」



這番言論再次在韓網引發熱烈討論，韓網友：「那一開始爲什麼要那麼做呢」、「不愧是包裝第一人啊」、「因爲輸掉金錢鬥爭，所以中斷了」、「那乾脆一開始就不要做了...這算什麼啊」、「哇 史無前例的醜陋」、「啊 真是的 說什麼呢」等等。

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