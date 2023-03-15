確定這是同一個人？《黑暗榮耀》「同珢媽」真實長相大氣淡雅～曾和張震合作上演不倫戀！

這竟然是同一個人？ 只能說這位女演員是可塑性太強了！
說起《黑暗榮耀》中的反派人物們，有惡毒千金朴涏鎮（林智妍 飾），拜金女崔惠程（車珠英 飾），癮君子李簑 羅（金赫拉 飾）以及囂張富二代全宰寯（朴成勳 飾）等人，但在小編看來這些人的惡全都比不上這一位-女主角文同珢（宋慧喬 飾）的媽媽鄭美熙（朴志雅 飾），以血親身份胡作非為，為了金錢刪改了女兒的退學申請原因，甚至取消了女兒的月租房，她的自私使同珢的處境雪上加霜，也是壓死同珢的最後一根稻草。 但凡媽媽能夠體諒、關心女兒，同珢也不會付出10多年的青春執著於復仇。
鄭美熙的每一次出場都能夠引起觀眾們生理性不適，不得不說演員將這一角色刻劃得淋漓盡致，一頭橘黃色的頭髮看上去完全就是一副難纏的老混蛋的模樣，甚至有觀眾稱「她酗酒之後的精神狀態演得太好了，看不出任何表演痕跡，要不要查查她是不是真的酗酒」（笑！）
飾演鄭美熙的就是女演員朴志雅，從公司以往公開的官方照來看，根本看不出任何「鄭美熙」的影子，更像是很有學識的精英女高層，長相端莊大氣，自帶一股淡雅氣質。 去年朴志雅和廉晶雅、全昭旻一起出演過過電視劇《Cleaning Up》，還在熱門劇《客：The Guest》中有過精彩表現。
不過，朴志雅最讓大家震驚的則是她出演過知名導演金基德的影片《呼吸》，與男演員張震合作。她在影片中飾演了一名已婚的室內設計師，與張震扮演的死囚上演了一段禁忌之戀。
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