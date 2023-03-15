《Delivery Man》剧情进展超快人鬼恋已展开！急需赚钱的尹灿荣竟为女鬼方珉雅放弃高收入！（EP.3 - 4）

[有雷] 《Delivery Man》人鬼恋就此开启啦〜明明有机会能送走方珉雅的尹灿荣，却又决定让她回来，两人共同努力经营鬼怪计程车事业，遇见了想与方珉雅交往的男鬼魂，让尹灿荣嫉妒心破表，只好直接告白方珉雅了！

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《Delivery Man》在顺利解决了一个鬼魂心愿后，英敏（尹灿荣饰）发现自己送给妈妈的发束竟然在女鬼姜智贤（方珉雅饰）的手上，而且已故母亲的手机里还有与智贤的合照！但失去记忆的智贤还是什么都想不起来。同时警方与智贤的父亲仍对英敏妈妈的事故正在努力调查中，从她的随身手册看来，智贤生前似乎也在追查某些案件。



某天英敏载到一位乘客，告诉英敏必须把车上的女鬼赶走，生意才能蒸蒸日上，英敏这才发现智贤的鬼魂并非附著在计程车上，而是在客人遗失的一支旧手机上。而随著手机电力已耗尽，英敏也开始看不见智贤了，但是说也奇怪，此时英敏的乘客突然一个接一个，并且都搭乘很远的距离，让他真的大赚了一笔。英敏正开心著生活似乎回到正轨，而这支旧手机也被奶奶顺手拿去投入资源回收桶了。



英敏同车队的一位女司机总载著自己失智的妈妈一起上班，不过某天妈妈却走失了，车队老板与英敏也帮忙找了很久，终於传来好消息。女同事告诉英敏她与失智的母亲就像只有两人知道彼此的存在，让他想到只有自己看得见智贤，也是一样的状况，於是他请人从资源回收桶拿回手机，并到中古商场买了老旧型号的充电线，接上了手机也再度找回了智贤。



智贤与英敏决定努力经营鬼怪计程车，而载到了一位身穿黑衣的女鬼全昭旻，没想到她下车时却表示没钱付车资，为了报答而告诉英敏哪里有最多的鬼客人，也因此英敏开始筛选自己有可能替他们实现愿望的鬼怪。一位年轻男鬼魂金信宇（朴宣浩饰）表示自己认识智贤，也让失忆的她第一次听见了自己的名字，开始想知道自己更多的过往。



信宇的请托是想完成自己与初恋的约会，包含看电影以及浪漫晚餐，过程中英敏协助智贤为他完成心愿，内心却感到越来越不是滋味，於是决定不继续完成信宇的心愿而直接向智贤告白了！



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