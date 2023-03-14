咖啡店兼職照被懷疑是假的！金賽綸方面再次提及「生活困難」：事故車輛是唯一的財產，正在打工償還債務！

金賽綸去年5月8日早8點在江南區清潭洞酒駕數次撞上林蔭樹、變壓器等後逃逸。之後的採血檢查結果顯示，當時的血液酒精濃度高達0.2%，遠高於吊銷駕照標準的0.08%。

之後，金賽綸中斷所有演藝活動，開始自我反省。但是，在自我反省期間，她舉行生日派對，還向熟人發送寫有「準備物：身體和酒」字樣的派對邀請函，因此受到指責。



本月（3月）8日，金賽綸在違反道路交通法的第一次公審中露面，在審判中承認所有嫌疑，被處以2000萬韓元的罰款。她還在公審中提到生活困難，辯護人表示金賽綸作爲家長正在撫養家人，並呼籲從寬處理。但金賽綸的「生活困難」沒有得到大眾的同情，之前在綜藝曾曝光高價房子、進口車等，還被發現她聘請6名律師打官司，其中一位還是來自國內10大律師事務所，再次引發韓網友的憤怒。



隔了幾天後，金賽綸在個人 IG 上傳穿著知名咖啡連鎖企業的圍裙在咖啡店打工的照片。但...馬上「被打臉」咖啡連鎖企業全面否認她打工的事實：「經過確認，全國任何一家分店都沒有金賽綸正式打工的記錄。」讓「虛假生活困難」的疑惑火上澆油。



今日（14日）金賽綸的辯護律師表示：「確實因爲生活困難而打工，酒駕事故的違約金相當高，她正背負著很高的負債。」律師說明此前金賽綸的收入全部用於父母的事業資金和家人的生活費。還表示金賽綸住的公寓是以經紀公司的名義租的全租房，事故車輛是她唯一的財產，律師說：「因爲沒有錢，所以經紀公司方面只能先用全租房保證金賠償周邊的店家們，但只靠全租房保證金是無法承擔的，剩下的部分經紀公司方面先解決了，目前金賽綸需償還經紀公司墊付的部分。」



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞