「貴氣高冷霸總」來啦！新劇《King the Land》公開李俊昊劇照：帥氣的西裝造型，讓人心動呀♥

JTBC新劇《King the Land》講述無法忍受虛偽笑容的財閥繼承人具元（李俊昊 飾），與因為職業關係即使不想笑也要一直保持開朗笑容的小職員千莎朗（林潤娥 飾）相遇後，變得可以一起真正開懷大笑的浪漫愛情喜劇。

劇中，李俊昊飾演的「具元」是擁有酒店、航空、流通的韓國首屈一指的大企業「國王集團」的獨生子。雖然是擁有最佳微笑的「國王酒店」本部長的頭銜，但是他個性敏銳，極度討厭微笑還不看別人眼色，特立獨行的人物，將度過艱難的社會生活。



今日（14日）公開李俊昊的新劇照，他梳著整齊的髮型，穿著合身的三件套西裝，展現與眾不同的從容和氣場，並以冷冷的視線表現角色的特性，雖然沒有露出招牌笑眼，但還是讓人非常心動呀～好期待李俊昊這次會如何詮釋這角色呢！



製作組表示：「李俊昊演員特有親切感讓具元的刻薄也變得可愛起來，正如大家所等待的那樣，為了成為記憶深刻的角色，我們正在盡最大的努力，希望大家多多期待。」而《King the Land》由《有可能知道的人》、《妳的倒影》的導演林賢旭執導，新人編劇崔羅馬執筆，預計在今年6月首播！

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