咖啡店兼职照被怀疑是假的！金赛纶方面再次提及「生活困难」：事故车辆是唯一的财产，正在打工偿还债务！

金赛纶去年5月8日早8点在江南区清潭洞酒驾数次撞上林荫树、变压器等后逃逸。之后的采血检查结果显示，当时的血液酒精浓度高达0.2%，远高於吊销驾照标准的0.08%。

之后，金赛纶中断所有演艺活动，开始自我反省。但是，在自我反省期间，她举行生日派对，还向熟人发送写有「准备物：身体和酒」字样的派对邀请函，因此受到指责。



本月（3月）8日，金赛纶在违反道路交通法的第一次公审中露面，在审判中承认所有嫌疑，被处以2000万韩元的罚款。她还在公审中提到生活困难，辩护人表示金赛纶作爲家长正在抚养家人，并呼吁从宽处理。但金赛纶的「生活困难」没有得到大众的同情，之前在综艺曾曝光高价房子、进口车等，还被发现她聘请6名律师打官司，其中一位还是来自国内10大律师事务所，再次引发韩网友的愤怒。



隔了几天后，金赛纶在个人 IG 上传穿著知名咖啡连锁企业的围裙在咖啡店打工的照片。但...马上「被打脸」咖啡连锁企业全面否认她打工的事实：「经过确认，全国任何一家分店都没有金赛纶正式打工的记录。」让「虚假生活困难」的疑惑火上浇油。



今日（14日）金赛纶的辩护律师表示：「确实因爲生活困难而打工，酒驾事故的违约金相当高，她正背负著很高的负债。」律师说明此前金赛纶的收入全部用於父母的事业资金和家人的生活费。还表示金赛纶住的公寓是以经纪公司的名义租的全租房，事故车辆是她唯一的财产，律师说：「因爲没有钱，所以经纪公司方面只能先用全租房保证金赔偿周边的店家们，但只靠全租房保证金是无法承担的，剩下的部分经纪公司方面先解决了，目前金赛纶需偿还经纪公司垫付的部分。」



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