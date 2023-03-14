猜猜看這是司機的帽子還是頭髮！D.O.、ZICO、Crush等打賭結果超反轉！時尚對決要被他們笑死！

SBS《沒有數學的修學旅行》（簡稱數修行）是《Running Man》崔寶弼PD權新綜藝節目，攜手都敬秀（D.O.）、禹智皓（ZICO）、申效涉（Crush）、崔政勳、李龍真與梁世燦，顧名思義來場沒有數學的修學旅行。

《數修行》前往日本展開六天五夜的旅行，9日播出的第一集雖然帳面上只有1.5%收視率，但在網路上反響不錯，有網友評價由於是第一集也許有些凌亂，不過越看越有趣，6個成員的化學反應也相當好。



首集最大亮點，莫過於6個人車程中臨時起意的打賭，還有尾聲的時尚恐怖分子對決了。成員們突然聊到當地日本人司機的造型，梁世燦一看就篤定是造型帽子不是頭髮，D.O.超級驚訝，李龍真覺得很不像話：「怎麼可能是帽子？是真的頭髮。」一句話引發了一場打賭。



一開始只有梁世燦堅持是帽子，接著崔政勳與ZICO寧願道歉也要投往梁世燦陣容，變成了3：3一半一半局面。原本大家還覺得問司機戴的是不是帽子很失禮，但他們還是問出口了，由會日語ZICO出馬：「不好意思，我有一個問題，那頂漂亮的帽子是在哪買的？」

真相是──

是──

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「什麼？帽子？」司機直接拔起了帽子露出頂上光頭！還很樂意的露了兩次XDD。大家都佩服司機的時尚感啊！



本集另一個亮點也和時尚有關，一群人來到室蘭一家古著店要替彼此打扮造型，每個人的打扮都不禁讓人張大嘴瞪大眼睛啊！（建議看正片，過程有夠好笑，這裡就不暴雷了）



▼官方剪輯精華影片（《數修行》每週四於SBS播出，香港觀眾隔日可於黃viu綜藝平台收看）



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