《PEAK TIME》繼〈The Real〉&〈No Mercy〉又有超嗨表演！〈Dang*3〉被讚「會跳舞的Rapper」

播映中的選秀節目《Peak Time》，以讓被埋沒的男團有機會翻身而頗有人氣，雖然收視從最初的1.3%掉到了0.8%，但最新一集又有讓氣氛嗨到最高點的精彩表演！

《Peak Time》播出至今5集，點燃現場氣氛的表演，除了23點大國男兒的〈咒文Mirotic〉‎，大概就屬8點DKB的〈The Real〉以及2點NTX的〈No Mercy〉了，兩團都被評審評價非常有活力，也都以ALL PICK過關。

▼純舞台&節目播出版本



9日播出的第5集，再度有了熱現場熱血沸騰嗨到最高點的表演！又是和8點有關係，是由8點E-Chan與GK，與20點（M.O.N.T）RODA、21點（24K）時宇組成的「Rap B」，演唱Supreme Team〈Dang Dang Dang〉。Rap B在中途驗收就被看好，時宇的饒舌也在錄音時被製作人大為讚嘆，果不其然帶來了當集高潮！



全場連評審都尖叫不已，最高的評價莫過於Jay Park說：「剛從《Show Me The Money》（饒舌歌手選秀節目）結束，原本以為在《Peak Time》會看到一群擅長跳舞的偶像唱饒舌，但這次的表演……我覺得是一群擅長跳舞的饒舌歌手。」團隊合作氣氛也被圭賢說：「甚至在想他們4個是不是本來就是隊友。」



Rap B最終果不其然拿下Rap第一，其中四位評審給滿分，包括Jay Park與玟星！YouTube網友也讚嘆這四人的舞台，紛紛表示忍不住循環播放，或敲碗讓他們在後續晉級後的演唱上再次表演呢！Roda、時宇都被特別提及，E-Chan的饒舌與舞蹈配合在‎Theqoo論壇上亦被拿出來討論。

▼快來看這超嗨超炸裂的舞台吧！



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