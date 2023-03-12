B.I金韓彬火熱開唱！「坐兩小時屁股會痛」要粉絲熱情跳起來！更說：「我視力很好」滑手機不專心看可不行喔〜

3月10日剛結束雅加達演唱會立即火速飛來台灣的B.I金韓彬，3月11日夜間抵台，12日晚間立即送上台灣場的完美演出，在舞台上又唱又跳還指揮全場一起High，令人相當佩服他的體力。





一開場B.I金韓彬就在相當在震撼的背景中登場，他穿著白色鬆垮長褲搭配黑色亮面無袖上衣，在舞台上滿場飛，照顧到各個角度的粉絲們。唱完三首快歌已經讓全場粉絲尖叫聲連連，接著他更說，看過他表演的都知道他一定會走下台到大家的身邊，而且他強調「我的視力很好」表示在台上可以看到有人在滑手機不專心看，那他就盡量不過去喔！





B.I希望粉絲們跟他一起High，而不要只靜靜坐著看他演出，他說「坐兩個多小時屁股會痛，但全程都站著你們腳會痠」，所以他希望他在某些歌曲發號施令的時候，大家必須站起來，若要大家跳起來的時候，B.I要求「腳跟必須離地」。而開場不到一小時他就真的走入人群中，全場粉絲們都舉起手機拍攝到最近距離的B.I，他用了幾乎三首歌的時間跟台下粉絲們合照握手等等，粉絲服務太貼心啦！





B.I還特別邀請到嘉賓小樂吳思賢，除了表演「Top of me」、與「職業倦怠」，小樂一上台就摟著B.I幾乎貼到臉，還問粉絲「是不是羨慕我靠他這麼近」，小樂笑說今天兩人是網友的初次見面，兩人透過網路了解到彼此的作品，也相當欣賞對方，兩人用簡單英語溝通再加上翻譯老師的協助，建立異國友誼。



而兩人還一起大跳知名曲「BTBT」，看到兩人同台讓粉絲們又驚又喜。演唱會全場近3小時，包含組曲與安可表演，前前後後共獻唱近30首歌，讓全場粉絲們心滿意足值回票價。B.I還不忘帶給大家好消息，表示三個月後即將有新專輯問世，請大家期待。



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