《PEAK TIME》继〈The Real〉&〈No Mercy〉又有超嗨表演！〈Dang*3〉被赞「会跳舞的Rapper」

播映中的选秀节目《Peak Time》，以让被埋没的男团有机会翻身而颇有人气，虽然收视从最初的1.3%掉到了0.8%，但最新一集又有让气氛嗨到最高点的精彩表演！

《Peak Time》播出至今5集，点燃现场气氛的表演，除了23点大国男儿的〈咒文Mirotic〉‎，大概就属8点DKB的〈The Real〉以及2点NTX的〈No Mercy〉了，两团都被评审评价非常有活力，也都以ALL PICK过关。

▼纯舞台&节目播出版本



9日播出的第5集，再度有了热现场热血沸腾嗨到最高点的表演！又是和8点有关系，是由8点E-Chan与GK，与20点（M.O.N.T）RODA、21点（24K）时宇组成的「Rap B」，演唱Supreme Team〈Dang Dang Dang〉。Rap B在中途验收就被看好，时宇的饶舌也在录音时被制作人大为赞叹，果不其然带来了当集高潮！



全场连评审都尖叫不已，最高的评价莫过於Jay Park说：「刚从《Show Me The Money》（饶舌歌手选秀节目）结束，原本以为在《Peak Time》会看到一群擅长跳舞的偶像唱饶舌，但这次的表演……我觉得是一群擅长跳舞的饶舌歌手。」团队合作气氛也被圭贤说：「甚至在想他们4个是不是本来就是队友。」



Rap B最终果不其然拿下Rap第一，其中四位评审给满分，包括Jay Park与玟星！YouTube网友也赞叹这四人的舞台，纷纷表示忍不住循环播放，或敲碗让他们在后续晋级后的演唱上再次表演呢！Roda、时宇都被特别提及，E-Chan的饶舌与舞蹈配合在‎Theqoo论坛上亦被拿出来讨论。

▼快来看这超嗨超炸裂的舞台吧！



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