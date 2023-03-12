又一部備受期待的Netflix電視劇！「恩宥」高旻示分享《Sweet Home》第2、3季殺青照

追完《黑暗榮耀》後還有好多Netflix原創電視劇等著公開，季播劇《Sweet Home》就是其中之一！

漫改劇《Sweet Home》描述車賢秀（宋江 飾）家人離世後，獨自搬到「綠之家」居住。在自殺那天，發生一連串恐怖事件，公寓被怪物襲擊後，他與鄰居並肩作戰對抗怪物。第1部公開後獲得熱烈討論，之後宣布同時製作第2、3季。除原班人馬宋江、李陣郁、李施昤、高旻示、朴圭瑛外，還加入劉五性、吳正世、金武烈、鄭振永等多位實力派演員，





近期，Netflix公開《Sweet Home》第2季相關劇照。賢秀和倖存者們在離開「綠之家」後，各自在新家園艱難求生。賢秀與尚昱（李陣郁 飾）走過凌亂的商場，而恩宥（高旻示 飾）從熱愛芭蕾舞、乾淨俐落的長髮高中女生，變身為短髮造型的幹練女戰士，嶄新故事令人好奇。







長達1年多的拍攝，《Sweet Home》第2、3季終於殺青。高旻示於個人Instagram分享認證照。她於留言中感謝導演、演員和所有工作人員，以及動作學校的團隊，並不忘加上「See you on-NETFLIX!」的文字，真的太期待了！

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