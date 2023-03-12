與《重回18歲》導演的緣分！《黑暗榮耀》李到晛特別出演《死期將至》，網友目擊和高允貞拍對手戲

《死期將至》的出演陣容太豪華！

TVING新漫改劇《死期將至》是以「重生」為主題的奇幻作品，描述事業、感情雙失意的31歲男人，輕易選擇結束生命後，被「死亡」要求重生13次的故事。據了解，電視劇一共7集，而重生次數等具體內容與原作略有不同。由《重回18歲》、《心靈的聲音》、《Go Back夫婦》河炳勛導演一手包辦導演和編劇，徐仁國、朴素淡擔任主演。

特別的是，《死期將至》還擁有超豪華的「特別出演」陣容，崔始源、金材昱、李宰旭、成勛、張勝祖、金志勛等將輪流客串「重生的徐仁國」，讓人不禁大喊：「重生前和重生後的顏值怎麼都這麼高？！XD」

아 띠발... 더글로리 보느라 이제야 봤어

이도현 고윤정 목격담이랍니다 미친

이도현 하병훈 재회도 너무 좋음



이재 곧 죽습니다 주인공이 계속 환생하는 캐라 특출 많은 걸로 알아서 특출일 것 같애!! pic.twitter.com/Y7ZowC3wc2 — 시키 (@sikie_d) March 10, 2023

近期，有消息指出，李到晛出現在《死期將至》片場與高允貞對戲，網友們推測兩人在劇中飾演情侶。李到晛曾和河炳勛導演合作過《重回18歲》，也曾和高允貞合作過《Sweet Home》。而《怪物》沈娜妍導演也給李到晛與河炳勛導演送了咖啡車，李到晛最近和沈娜妍導演合作JTBC新劇《壞媽媽》。

另外，李到晛最近以《黑暗榮耀》朱如炡一角活躍於螢幕上，也將作為嘉賓出演tvN綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》與主持人劉在錫、曹世鎬相遇。

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