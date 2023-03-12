終於等到了！朴敘俊、IU主演電影《Dream》預計下月（4月）26日上映

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《Dream》由千萬電影《雞不可失》李炳憲導演執導，並找來朴敘俊、IU擔任主演。2020年5月開機、2022年4月殺青。近期，據消息指出，該部作品預計在下月（4月）16日在韓上映，觀眾們終於等到了！

《Dream》描述面臨球員生涯最大危機的足球選手「尹洪大」（朴敘俊 飾）和生平第一次踢球的特別國家隊隊員們，挑戰世界盃的愉快故事。IU則在劇中飾演拍攝足球隊紀錄片、夢想成為電視台PD的「李素敏」。兩位演員的合作令人期待。

除了電影，朴敘俊目前為tvN綜藝節目《瑞鎮家》的固定出演成員。而他與韓韶禧主演的Netflix原創電視劇《京城生物》，預計於今年（2023年）中旬公開。該部作品為生物驚悚片，背景設定在時代最為黑暗的1945年春天，兩個把生存視為全部的年輕人與誕生於貪欲的怪物進行對抗，引出對人類尊嚴和本質的思考。

IU今年也將久違回歸小螢幕，繼《德魯納酒店》後接下《您辛苦了》女主角，與朴寶劍合作。該部作品以四季的形式描述1950年代出生於濟州島的少男、少女，充滿冒險的人生。由《三流之路》、《山茶花開時》林尚春編劇執筆，《未生》、《Signal》、《我的大叔》金元錫導演執導。

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