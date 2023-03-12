又一部备受期待的Netflix电视剧！「恩宥」高旻示分享《Sweet Home》第2、3季杀青照

追完《黑暗荣耀》后还有好多Netflix原创电视剧等著公开，季播剧《Sweet Home》就是其中之一！

漫改剧《Sweet Home》描述车贤秀（宋江 饰）家人离世后，独自搬到「绿之家」居住。在自杀那天，发生一连串恐怖事件，公寓被怪物袭击后，他与邻居并肩作战对抗怪物。第1部公开后获得热烈讨论，之后宣布同时制作第2、3季。除原班人马宋江、李阵郁、李施昤、高旻示、朴圭瑛外，还加入刘五性、吴正世、金武烈、郑振永等多位实力派演员，





近期，Netflix公开《Sweet Home》第2季相关剧照。贤秀和幸存者们在离开「绿之家」后，各自在新家园艰难求生。贤秀与尚昱（李阵郁 饰）走过凌乱的商场，而恩宥（高旻示 饰）从热爱芭蕾舞、干净俐落的长发高中女生，变身为短发造型的干练女战士，崭新故事令人好奇。







长达1年多的拍摄，《Sweet Home》第2、3季终於杀青。高旻示於个人Instagram分享认证照。她於留言中感谢导演、演员和所有工作人员，以及动作学校的团队，并不忘加上「See you on-NETFLIX!」的文字，真的太期待了！

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