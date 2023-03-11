終於大結局！《Island》弓歎喚醒情炎鬼大舉圍攻，約翰武力爆表拼死戰鬥！一切是否能重歸平靜？ （EP.11 - 12）

《Island》改編自人氣網漫《靈甲鬼修羅》，講述命中註定與試圖毀滅世界的邪惡力量作戰的人們的旅程。 本週五公開了大結局第11和12集，約翰戰鬥力全開、一整個帥爆！

*以下內容包含《Island》第11-12集關鍵內容！



終局之戰

弓歎用炎芝作人質逼問金白主所有封印石爺的位置，金白主當年就覺得愧對般和弓歎，這次決定無論如何也要守護炎芝。 弓歎得逞了，一一破壞島上所有石爺、釋放大量情炎鬼，回來後還是殺害了金白主。



約翰想要救人但戰力不足，被弓歎用劍刺穿高高掛起。 不過他才沒這麼容易領便當，經過張牧師悉心照顧和短暫休息後，摘掉一雙耳環（類似能力封印嗎？ ）滿血殺回戰場！眼睛變成藍色的瞬間真的帥爆了~~





犧牲哪一個？

關於能力遲遲未能覺醒這件事，元美瑚和般分別從元情和金白主口中得知真相：元情的力量來自體內的「掌上明珠」，當年般殺死元情時一塊碎片飛入般的眼中，令珠子不再完整。 若要建立結界，要麼拿回碎片、放任般作為情炎鬼死去，要麼燃燒掉元美瑚的生命作為代價。



元美瑚決定犧牲自己，但般懇求她：我活了太久、太累了，讓我休息吧。 最終元美瑚含淚取回碎片、完成結界，般則在戰斗中和弓歎同歸於盡，與所有情炎鬼一同消失無蹤。



沒有般的世界

般終於獲得平靜，元美瑚和約翰也回到各自的位置繼續生活。 半年後，曾經喚醒弓歎的白百教再次找上炎芝，元美瑚和約翰同時感應到危險，這一次將由他們擔任守護世界的重任！

▽這一局約翰被弓歎虐得不輕，還是趕快摘掉耳環要緊啊XD



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