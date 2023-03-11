UP10TION李歡喜因健康問題從《BOYS PLANET》下車！發布cover影片致粉絲，朴乾旭不捨爆哭

UP10TION成員歡喜（李歡喜），和PENTAGON Hui（李會澤）、Ciipher Keita等人同樣投入了《BOYS PLANET》選秀拚再次出道，然而9日播出的最新一集，宣布了他的下車消息。

9日播出的《BOYS PLANET》第6集，完全不見李歡喜在新回合選歌的過程，節目最後才宣布李歡喜的下車，並釋出李歡喜回來和其他練習生道別的畫面，大家擁上前抱住他，朴乾旭更是哭成淚人兒：「我為哥哭三次了……」



「這不是結束，我會把《BOYS PLANET》當成一個轉捩點，向大家呈現一個更帥氣的李歡喜。我是因為健康因素才下車的，不是被淘汰的。」李歡喜向投給他票的Star Creator們表達謝意，雖然眼中看得出來充滿不捨，但仍舊展現積極正面的態度。



UP10TION在節目播出後亦迅速發布官方聲明，是李歡喜的話，字裡行間透露了他很遺憾得先離開《BOYS PLANET》，原因是主治醫師診斷得暫停活動，他也不願拖累其他練習生而選擇主動下車，「透過《BOYS PLANET》這個節目遇到很多好朋友，獲得了許多幸福回憶和寶貴經驗，真的非常感謝」。



李歡喜也準備了一支cover影片送給粉絲們，翻唱了潤荷的〈事件的地平線〉，讓沒能繼續在《BOYS PLANET》聽見他展現主唱優勢的粉絲一飽耳福、彌補些許遺憾。



李歡喜沒有透露健康方面是哪裡出問題，粉絲都相當擔心，不過全力支持他好好休養再出發，紛紛在影片下方留言為他應援。

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