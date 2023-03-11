2023年待播韓劇6對高顏值CP！金秀賢&金智媛演夫妻、樸寶劍IU詮釋濟州浪漫，朴敘俊&韓韶禧魔幻動作戲引矚目！

今年也是眾多好劇排好排滿！這6對CP裡，大家最期待的是誰呢？
1. 《眼淚女王》金秀賢 X 金智媛
講述一對夫妻共度危機、奇跡般的愛情故事，金秀賢飾演QUEENS集團法務理事「白炫優」，金智媛飾演QUEENS集團第三代財閥「洪海仁」。 由《愛的迫降》《來自星星的你》《藍色海洋的傳說》編劇朴智恩執筆、《小女子》《黑道律師文森佐》導演金熙元執導，預計下半年tvN播出。
2. 《您辛苦了》朴寶劍 X IU
這對青春CP也是無數人的期待！《您辛苦了》曾用標題「人生」，以濟州島為背景講述老照片裡父母們的故事，有媽媽的初戀和爸爸的戰鬥事蹟，也有奶奶的叛逆時期和爺爺的癡情年代。 IU飾演1950年代出生在濟州的聰明叛逆少女「愛順」，朴寶劍飾演寡言但值得依靠的「關植」，以四個季節講述他們充滿冒險的人生故事。 《山茶花開時》《三流之路》編劇林尚春與《我的大叔》《Signal信號》《未生》導演金元錫搭檔，本月7日已完成第一次劇本閱讀。
3. 《My Demon》宋江 X 金裕貞
是一部動作驚悚浪漫喜劇，講述腹背受敵、外表高雅內心瘋癲的財閥繼承者「都度希」（金裕貞 飾），和一夜之間失去能力的惡魔「鄭具元」（宋江 飾）展開「異種同居羅曼史」的心動故事，編劇為《哲仁王后》共同編劇崔雅一。
4. 《京城生物》朴敘俊 X 韓韶禧
這是一部生物驚悚劇，講述1945年春天一對年輕男女在嚴峻的黑暗時期努力求生、對抗因貪人類欲而誕生的怪物的故事。 朴敘俊飾演資產家、情報通「鄭太尚」，韓韶禧飾演找人專家、善用刀械的「尹彩玉」。 第一部共10集已於去年10月殺青，預計今年第四季度上線！
5. 《犬系戀人》車銀優 X 朴珪瑛
超好笑又甜的漫改劇！朴珪瑛飾演女主角「韓海娜」因為家庭詛咒，一旦和人親吻就會在午夜變成小白狗。 若要解除詛咒，只能在狗狗的狀態下再次親吻。 某次聚餐海娜喝醉了，錯把總是對她臭臉的同事「陳書元」，當成暗戀對象「李寶謙」親上去。 銀優飾演「陳書元」，因為小時候的事情而害怕狗狗，遇到韓海娜後將有不同的改變。 最近兩人還在IGpo出「情侶圍巾」，未播先嗑啦！
6. 《李斗娜！》梁世宗 X 秀智
這部也是漫改劇，講述曾經很紅現在退圈的女偶像「李鬥娜」（秀智 飾）在合租公寓遇到大一新生「李元俊」（梁世宗 飾）的浪漫故事。 2月20日已經殺青，預計下半年播出！
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