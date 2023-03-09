「財閥女」遇上失去能力的「惡魔」！金裕貞、宋江確定合作SBS新劇《My Demon》

顏值饗宴！

스토리봐 악마래 송강 김유정 ㅈㄴ 기대 됨 pic.twitter.com/hWYGXxCwXb — Bami (@k_nininight) March 7, 2023

今年（2023年）SBS電視臺將繼續帶來更多好作品！從熱播中的《模範計程車2》，到即將播出的《浪漫醫師金師傅3》、《災後調查日誌2》等，官方也公開金裕貞、宋江確定合作《My Demon》，引發關注。

《My Demon》編劇為《哲仁王后》共同編劇崔雅一。描述腹背受敵的財閥繼承者「都度希」，和一夜之間失去能力的惡魔「鄭具元」，所展開的「異種同居羅曼史」。

金裕貞飾演的「都度希」，是海鹽拿鐵般的女子、又甜又鹹。 雖然外表高傲優雅，但實際上卻有瘋子的氣質。

宋江飾演的「鄭具元」，是像熱呼呼的冰咖啡般矛盾的男子。雖然是比人類都還高等的存在，卻喪失了能力，與都度希努力找回自己的丟失的東西。

看看這顏值組合，是不是挺有CP感？金裕貞曾在SBS《紅天機》、《便利店新星》等擔任女主角，宋江則曾在SBS主持過音樂節目《人氣歌謠》，並在綜藝節目《謎追里 8-1000》擔任固定成員，主演電視劇還是第一次。期待兩位演員的化學反應！

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