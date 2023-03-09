《體能之巔：百人大挑戰》PD駁斥：節目組沒有操控比賽

今早（9日）Netflix 綜藝節目《體能之巔：百人大挑戰》節目組在首爾麻浦區上岩洞MBC Golden Mouse Hall召開記者會，就近期爭議做出解釋。

《體能之巔：百人大挑戰》中冠軍被CrossFit運動員禹秦熔贏得，與他對決的選手鄭海民爆料錄製三次出現設備問題，引發了民眾對節目的操控猜測。 記者會上節目組就此做出了解釋。 張鎬基製作人表示：「由於不順暢的錄製給大家帶來了不便，我感到非常抱歉。 所有的衝突和爭議，都不是因為兩位參賽選手，而是由於製作人員沒有進行徹底的審查才產生的，我想要再次表達我的歉意。」



製作組還稱：「最終決賽中多次重賽的謠言並不是事實，只發生過比賽初期檢查音頻以及聽取參賽選手意見而暫時中斷錄製的情況，絕對沒有重複比賽或將比賽結果推翻的情況發生。」 此前， 參賽選手之一、進入決賽的鄭海民爆料，在禹秦熔和製作組的要求下比賽曾被多次中斷，程度不亞於重賽。於此同時，站在輿論風口浪尖的冠軍獲勝者禹秦熔早前也做出了解釋，稱他從未主動舉手要求比賽暫停，並且也沒有使用任何非法的方式來改變比賽結果。



Netflix綜藝節目《體能之巔：百人大挑戰》是一個極端的生存遊戲。 該節目自上月13日至19日共收穫了4542萬小時的累計觀看時間，並在全球非英語電視節目排行榜中獲得第一名。

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