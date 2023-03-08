明星要做好表情管理喔！朴敘俊貼心為大笑的Jennie擋鏡頭

演員朴敘俊和BLACKPINK JENNIE在巴黎時裝周上相遇。

時尚雜誌《DAZED》在官方SNS上公開了「CHANEL 2023 F/W」時裝秀現場影片，Jennie和朴敘俊同場看秀，兩人並排站在一起，對著照相機擺出姿勢。 朴敘俊揮著胳膊跟Jennie開玩笑，Jennie被逗到笑得合不攏嘴。 朴敘俊看到笑得前俯後仰的Jennie，想到藝人在鏡頭前需要做好表情管理，於是很貼心地站到她面前擋住了鏡頭。



當天出席活動的朴敘俊穿了一件白色襯衣，搭配CHANEL經典格紋外套，將瀏海全部後梳，只留下一搓頭髮隨意地落在額頭上，打造時尚精緻潮男LOOK。



而Jennie穿了一條簡單素淨的白色連衣褲，煙燻妝+編髮造型充滿野性的味道。 她的右眼下貼著創可貼，絲毫沒有影響到她一絲美貌，反倒平添一份酷帥感。 此前Jennie已經解釋過傷口，表示是自己因訓練不慎摔倒，導致眼下受傷，希望粉絲們不要擔心她的傷勢。



此外，朴敘俊參與錄製的綜藝節目《瑞鎮家》正在熱播中。 Jennie所屬的BLACKPINK將截至止6月進行世界巡迴演唱會「BORN PINK」。

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