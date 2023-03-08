2022年男同志圈天菜第一人！孫錫久進組拍攝新電影《留言部隊》，化身冷靜記者

演員孫錫久以全新角色回歸，這次是理智冷靜的記者。

孫錫久挑選的新作品是電影《留言部隊》（又譯《評論部隊》），影片已於本月6日正式開機拍攝。 這是一部犯罪題材的作品，講述了記者偶然得知網路上存在操控輿論的「水軍」（留言部隊），他在挖掘事實真相的途中經歷的一系列事情。 孫錫久飾演新聞社記者「任相鎮」，因為告發了大企業的橫行霸道事件被停職，為了能夠重返崗位，他開始搜尋「留言部隊」，深挖其中的秘密。

孫錫久所屬經紀公司透露：「在多個作品中，《留言部隊》獲得了孫錫久和所有工作人員的一致好評。 」讓觀眾們十分期待孫錫久的全新演繹。 他本人也表示：「非常開心能夠和一直想要合作的演繹們搭戲，希望大家齊心合力拍出一部好作品。」



去年的一部《我的解放日記》讓孫錫久火爆出圈，雖然不是特別標準的帥哥長相，但他卻是很有味道的那一種，在「具氏」角色的加持下，更多了一份痞帥渣男的感覺，很多無意識的小動作都特別吸引人，不愧是「行走的荷爾蒙」。 而在2022年進行的「gay圈最愛的男明星」（上半年）票選中，孫錫久以4.01%的得票率拔得頭籌，成為了男同志們心目中的天菜。同榜單下半年的票選中，孫錫久依舊名列前矛，位居第二，在同性戀者的心中有著非凡地位。



22년 상반기 게이들이 좋아하는 남자 유명인 pic.twitter.com/dfBoC4FNWj — francetracny (@francetracny) March 7, 2023

此外，《留言部隊》除了孫錫久之外，還邀請了金聖哲、金東輝和洪炅參演，三人扮演「留言部隊」里的「Aleph」小組的成員。



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