《以神之名》播出后引爆讨论！男团DKZ成员庚润父母亲人为摄理教，官方火速澄清：已退教并脱离

《以神之名：信仰的背叛》播出后的「邪教议题」引发热烈讨论与关注，而男团DKZ成员庚润则被爆父母亲人与摄理教有关，官方回应请看内文。

Netflix 纪录片《以神之名：信仰的背叛》在播出后便引发对於「邪教议题」的热烈讨论，尤其是第一集就出现的摄理教郑明析不仅因性侵教徒，入狱服刑10年过，更在出狱后又再度犯案被捕入狱，行径恶劣至极。



而男团DKZ成员庚润近期被爆料父母亲是摄理教徒，与家人关系都很好的姨母更是摄理教牧师，家人所经营的咖啡店疑似是摄理教的据点，让粉丝们听闻相当崩溃，许多人表示没办法再支持原本心爱的偶像了。

对此情形，所属经纪公司则紧急发文澄清，表示成员庚润并无接触过教会相关的活动，父母也已经脱离摄理教。



公司表示，庚润在看到许多人对於该团体的检举，以及确认节目内容之前，一直以为父母亲去的是普通教会，自己更是完全没有跟教会接触过，所以对此一无所知。

在得知消息，并马上确认了节目《以神之名：信仰的背叛》的内容后感到相当冲击，家人经营的店也立即停业，并明确表示家人已脱离该教，再也不会有任何关联。



成员庚润也向大众道歉，对於自己的职业本应该注重良好形象，却未了解到身旁人事物而引发争议，深感抱歉。当然无知不能当成藉口，更不会去维护该团体的利益或者犯罪事实，也请大家的评论不要再进行过度猜测，往后一定会更加注意的，谢谢大家。

男团DKZ本来在成员朴宰灿出演人气BL韩剧《语意错误》后，成功获得大量关注，但於去年底宰灿误订阅到「脱饭收容所」频道（已公开道歉），今年2月底汶益退团，3月初又遇上庚润家人的争议事件，DKZ 可以说是风波不断。



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