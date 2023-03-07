姜丹尼爾拍片約定粉絲～肉緊握拳：See You in Hong Kong！

香港的DANITY你們準備好了嗎？

姜丹尼爾將於2023年3月29日（星期三）晚上8點在九龍灣國際展貿中心匯星STAR HALL，舉行 香港站巡唱。由於這次是姜丹尼爾第一次以個人身份來到香港演出，為了隆重其事，以及提醒他的劇迷、歌迷不要錯過可以親身見到他的重要日子，他便親自拍攝ID影片，跟香港的DANITY（姜丹尼爾粉絲稱號）打招呼！

在ID影片上，姜丹尼爾以一口流利的英語溫馨地說：「香港的DANITY你們好，我是姜丹尼爾！」打完招呼，介紹完自己後。接著便正式宣佈：「我的首個個人演唱會 ，終於要來到香港啦！」姜丹尼爾難掩興奮之情，拍手之餘更握拳加強語氣，可見他真的很想見香港粉絲。之後，他再強調香港演唱會的地點和舉行時間後，便急不及待的提到：「為我的第一次個唱建立共同的美好回憶吧！」可見他也很期待3月29日的來臨。最後他再叮囑：「香港見！」才跟大家揮手道別，眼神誠懇又帥氣！

Less than a month to meet KANGDANIEL in Hong Kong!



See You in Hong Kong!#FIRSTPARADEinHK#KANGDANIELinHK#KANGDANIEL #강다니엘

#FIRSTPARADE pic.twitter.com/BsupAFUrwu — ACO MEDIA 有种传媒 (@acomedia_one) March 6, 2023

由於今次是姜丹尼爾第一次以個人身份來香港演出，粉絲們的反應比預計還要熱烈，加上又有GROUP PHOTO團體合照、SEND OFF接送福利、香港場專屬的SIGNED POSTCARD，以及姜丹尼爾SIGNED POLAROID簽名即影即有，和全場觀眾均有的OFFICIAL POSTER官方海報等豐富禮物。主辦就特別提醒大家不要錯過這次機會，請到HK TICKETING快達票購買門票，親身感受姜丹尼爾巡迴演唱會的盛況。更多 的相關資訊，將透過主辦和協辦單位的微博、FB、IG更新，以及新聞公佈。

在 Instagram 查看這則貼文 Daniel Kang（@daniel.k.here）分享的貼文



日期：2023年3月29日（星期三）

時間：晚上8時正

場地：九龍灣國際展貿中心匯星STAR HALL

票價：港幣 $1,680 / $1,280 / $880

售票平台：HK TICKETING快達票

訂票網站：WWW.HKTICKETING.COM

訂票熱線： 31 288 288

粉絲福利：

$1,680門票：SEND OFF（接送）250名 、GROUP PHOTOS（團體合照）160名、SIGNED POSTCARD（簽名明信片）70名及SIGNED POLAROID（簽名拍立得）20名。

$1,280門票：SEND OFF（接送）35名 、GROUP PHOTOS（團體合照）40名及SIGNED POSTCARD（簽名明信片）20名。

$880門票：SEND OFF（接送）15名及 SIGNED POSTCARD（簽名明信片）10名。

全場觀眾均可獲得OFFICIAL POSTER（官方海報）乙張。



經紀公司：KONNECT

主辦單位：香港樂騰演藝文化有限公司

策劃單位：ACO有種傳媒

協辦單位：168 Production and Engineering Services Ltd.

韓星網@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞