姜丹尼爾拍片約定粉絲～肉緊握拳：See You in Hong Kong！

香港的DANITY你們準備好了嗎？
姜丹尼爾將於2023年3月29日（星期三）晚上8點在九龍灣國際展貿中心匯星STAR HALL，舉行
在ID影片上，姜丹尼爾以一口流利的英語溫馨地說：「香港的DANITY你們好，我是姜丹尼爾！」打完招呼，介紹完自己後。接著便正式宣佈：「我的首個個人演唱會 Less than a month to meet KANGDANIEL in Hong Kong!
See You in Hong Kong!#FIRSTPARADEinHK#KANGDANIELinHK#KANGDANIEL #강다니엘
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Less than a month to meet KANGDANIEL in Hong Kong!
由於今次是姜丹尼爾第一次以個人身份來香港演出，粉絲們的反應比預計還要熱烈，加上又有GROUP PHOTO團體合照、SEND OFF接送福利、香港場專屬的SIGNED POSTCARD，以及姜丹尼爾SIGNED POLAROID簽名即影即有，和全場觀眾均有的OFFICIAL POSTER官方海報等豐富禮物。主辦就特別提醒大家不要錯過這次機會，請到HK TICKETING快達票購買門票，親身感受姜丹尼爾巡迴演唱會的盛況。更多
日期：2023年3月29日（星期三）
時間：晚上8時正
場地：九龍灣國際展貿中心匯星STAR HALL
票價：港幣 $1,680 / $1,280 / $880
售票平台：HK TICKETING快達票
訂票網站：WWW.HKTICKETING.COM
訂票熱線： 31 288 288
粉絲福利：
$1,680門票：SEND OFF（接送）250名 、GROUP PHOTOS（團體合照）160名、SIGNED POSTCARD（簽名明信片）70名及SIGNED POLAROID（簽名拍立得）20名。
$1,280門票：SEND OFF（接送）35名 、GROUP PHOTOS（團體合照）40名及SIGNED POSTCARD（簽名明信片）20名。
$880門票：SEND OFF（接送）15名及 SIGNED POSTCARD（簽名明信片）10名。
全場觀眾均可獲得OFFICIAL POSTER（官方海報）乙張。
Fan Benefits— ACO MEDIA 有种传媒 (@acomedia_one) March 1, 2023
Ticket prices: HKD1680/ $1280/ $880
Online Ticketing : https://t.co/6iPYZDfB1Z
Ticketing Hotline : +852 31 288 288 (10:00AM - 8:00PM Daily)
Organised by: LETENG LIVE
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經紀公司：KONNECT
主辦單位：香港樂騰演藝文化有限公司
策劃單位：ACO有種傳媒
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