《雲畫的月光》童星金智怜爆債務糾紛，遭歌手ACHILLO與《高等Rapper 4》李尚宰指控

童星演員金智怜，今年1月過年期間就被爆出欠錢不還，事情拖至此還引發指控她的饒舌歌手ACHILLO暗示要輕身。

金智怜2005年生現年17歲，曾演過《雲畫的月光》金裕貞幼年、《梨泰院Class》權娜拉少年，出道以來的戲劇作品已近40部之多，去年也演出《具必秀不在》，豈知今年一開始就爆發債務糾紛。



▼《雲畫的月光》



▼《梨泰院Class》



▼《具必秀不在》（前排左）



1月22日，選秀節目《高等Rapper 4》出身的李尚宰，開始在金智怜的IG PO文底下留言：「用我的錢去海邊嗎？」並回答網友提問表示金額是150（應指150萬），但表明金額不是問題，金智怜撒謊而借才是問題，而且聯繫不上金智怜。

▼李尚宰



饒舌歌手ACHILLO也發文指控，表示自己本來不想曝光，但深思了6個月後決定公開，「同居過的 @kimjiyoung0708（金智怜）朋友，因為受到家庭暴力，家裡還有幾億債務，我爸爸媽媽就貸款幫智怜找了房子住，月租當然也是我父母交的，某天她卻逃跑離家出走，還和Q交往，說不要聯繫她、錢的問題會還，但一直沒有聯繫」。ACHILLO另外還提到金智怜答應要給貓咪80萬飼養費用，又引發金智怜疑似棄養貓咪的爭議。

▼李尚宰、ACHILLO、金智怜三方發言（更詳細的整理可點此了解）





전 남친과 고등래퍼4 이상재 폭로

pic.twitter.com/3Fk050U6o6 — (@showbizidol__) January 22, 2023

金智怜事後透過限時動態反駁自己並沒有搞失蹤，但也發文聲明對於相關問題及新聞報導，正與父母接受法律諮詢準備應對，也對春節期間發生的壞消息向外界表達歉意。



過了1個多月，事情還是沒有落幕，ACHILLO在這期間不斷公開向金智怜喊話要她還錢，而且實際欠的錢不是180萬是1800萬，要她別裝模作樣說要付諸法律了。本月4日ACHILLO直播，語調平淡且神情恍惚，言語中還暗示要做出極端選擇，讓粉絲擔心的報警，今（7）日已向大家報平安「我還活著」。

▼ACHILLO現已刪除IG所有內容，圖為音源網站Melon其簡介照



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