好尷尬！KBS的50週年演唱會背景畫面播《太陽的後裔》宋慧喬&宋仲基熱吻戲...觀眾：太沒眼色了吧～

KBS的做法也太白目了吧！！！

前不久韓國電視台三大社之一的KBS為慶祝創建50周年舉辦了演唱會，邀請了不少明星藝人前往。 演員曹政奭的妻子、歌手Gummy受邀登台亮相，演唱了熱門韓劇《太陽的後裔》的OST《You Are My Everything》。 到這裡為止一切都很正常，畢竟《太陽的後裔》是KBS電視台的經典作品之一，最高收視率達到38.8%，出現在創社50年晚會上是自然的。



只是Gummy唱歌時舞台畫面上呈現出來的影像資料非常尷尬，竟然有《太陽的後裔》裡男女主角宋仲基和宋慧喬坐在卡車上熱吻的畫面。 雖然是電視劇裡的場景，但戲外兩人早已離婚，宋仲基前不久還剛剛宣布再婚且要當爸爸了，此時播出這類畫面確實少了眼見。



相關畫面播出後就在韓國觀眾之間引發熱議，不少人留言稱：「為什麼一定要放接吻的鏡頭，麻煩有點眼色吧」、「哈哈哈哈，是不是故意的」、「電視台明顯是在火上澆油」、「雖然兩人都是演員，這是他們的工作，但畢竟已經離婚，沒必要再翻出來播出吧」、「男方都再婚了，還要再被拉出來」。



宋慧喬和宋仲基在2016年合作了《太陽的後裔》，譜寫了一段軍官和醫生的羅曼史，雙宋的愛戀也從戲裡延續到了戲外，兩人的大婚被稱是「世紀婚禮」，受到極大的關注。 只是他倆的愛情沒能走到最後，結婚不到2年就協議離婚，令廣大CP粉心碎。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞