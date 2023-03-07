姜丹尼尔拍片约定粉丝～肉紧握拳：See You in Hong Kong！

香港的DANITY你们准备好了吗？
姜丹尼尔将於2023年3月29日（星期三）晚上8点在九龙湾国际展贸中心汇星STAR HALL，举行
在ID影片上，姜丹尼尔以一口流利的英语温馨地说：「香港的DANITY你们好，我是姜丹尼尔！」打完招呼，介绍完自己后。接著便正式宣布：「我的首个个人演唱会 Less than a month to meet KANGDANIEL in Hong Kong!
See You in Hong Kong!#FIRSTPARADEinHK#KANGDANIELinHK#KANGDANIEL #강다니엘
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Less than a month to meet KANGDANIEL in Hong Kong!
由於今次是姜丹尼尔第一次以个人身份来香港演出，粉丝们的反应比预计还要热烈，加上又有GROUP PHOTO团体合照、SEND OFF接送福利、香港场专属的SIGNED POSTCARD，以及姜丹尼尔SIGNED POLAROID签名即影即有，和全场观众均有的OFFICIAL POSTER官方海报等丰富礼物。主办就特别提醒大家不要错过这次机会，请到HK TICKETING快达票购买门票，亲身感受姜丹尼尔巡回演唱会的盛况。更多
日期：2023年3月29日（星期三）
时间：晚上8时正
场地：九龙湾国际展贸中心汇星STAR HALL
票价：港币 $1,680 / $1,280 / $880
售票平台：HK TICKETING快达票
订票网站：WWW.HKTICKETING.COM
订票热线： 31 288 288
粉丝福利：
$1,680门票：SEND OFF（接送）250名 、GROUP PHOTOS（团体合照）160名、SIGNED POSTCARD（签名明信片）70名及SIGNED POLAROID（签名拍立得）20名。
$1,280门票：SEND OFF（接送）35名 、GROUP PHOTOS（团体合照）40名及SIGNED POSTCARD（签名明信片）20名。
$880门票：SEND OFF（接送）15名及 SIGNED POSTCARD（签名明信片）10名。
全场观众均可获得OFFICIAL POSTER（官方海报）乙张。
Fan Benefits— ACO MEDIA 有种传媒 (@acomedia_one) March 1, 2023
Ticket prices: HKD1680/ $1280/ $880
Online Ticketing : https://t.co/6iPYZDfB1Z
Ticketing Hotline : +852 31 288 288 (10:00AM - 8:00PM Daily)
Organised by: LETENG LIVE
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经纪公司：KONNECT
主办单位：香港乐腾演艺文化有限公司
策划单位：ACO有种传媒
协办单位：168 Production and Engineering Services Ltd.
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