姜丹尼尔拍片约定粉丝～肉紧握拳：See You in Hong Kong！

香港的DANITY你们准备好了吗？

姜丹尼尔将於2023年3月29日（星期三）晚上8点在九龙湾国际展贸中心汇星STAR HALL，举行 香港站巡唱。由於这次是姜丹尼尔第一次以个人身份来到香港演出，为了隆重其事，以及提醒他的剧迷、歌迷不要错过可以亲身见到他的重要日子，他便亲自拍摄ID影片，跟香港的DANITY（姜丹尼尔粉丝称号）打招呼！

在ID影片上，姜丹尼尔以一口流利的英语温馨地说：「香港的DANITY你们好，我是姜丹尼尔！」打完招呼，介绍完自己后。接著便正式宣布：「我的首个个人演唱会 ，终於要来到香港啦！」姜丹尼尔难掩兴奋之情，拍手之余更握拳加强语气，可见他真的很想见香港粉丝。之后，他再强调香港演唱会的地点和举行时间后，便急不及待的提到：「为我的第一次个唱建立共同的美好回忆吧！」可见他也很期待3月29日的来临。最后他再叮嘱：「香港见！」才跟大家挥手道别，眼神诚恳又帅气！

Less than a month to meet KANGDANIEL in Hong Kong!



See You in Hong Kong!#FIRSTPARADEinHK#KANGDANIELinHK#KANGDANIEL #강다니엘

#FIRSTPARADE pic.twitter.com/BsupAFUrwu — ACO MEDIA 有种传媒 (@acomedia_one) March 6, 2023

由於今次是姜丹尼尔第一次以个人身份来香港演出，粉丝们的反应比预计还要热烈，加上又有GROUP PHOTO团体合照、SEND OFF接送福利、香港场专属的SIGNED POSTCARD，以及姜丹尼尔SIGNED POLAROID签名即影即有，和全场观众均有的OFFICIAL POSTER官方海报等丰富礼物。主办就特别提醒大家不要错过这次机会，请到HK TICKETING快达票购买门票，亲身感受姜丹尼尔巡回演唱会的盛况。更多 的相关资讯，将透过主办和协办单位的微博、FB、IG更新，以及新闻公布。

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日期：2023年3月29日（星期三）

时间：晚上8时正

场地：九龙湾国际展贸中心汇星STAR HALL

票价：港币 $1,680 / $1,280 / $880

售票平台：HK TICKETING快达票

订票网站：WWW.HKTICKETING.COM

订票热线： 31 288 288

粉丝福利：

$1,680门票：SEND OFF（接送）250名 、GROUP PHOTOS（团体合照）160名、SIGNED POSTCARD（签名明信片）70名及SIGNED POLAROID（签名拍立得）20名。

$1,280门票：SEND OFF（接送）35名 、GROUP PHOTOS（团体合照）40名及SIGNED POSTCARD（签名明信片）20名。

$880门票：SEND OFF（接送）15名及 SIGNED POSTCARD（签名明信片）10名。

全场观众均可获得OFFICIAL POSTER（官方海报）乙张。



经纪公司：KONNECT

主办单位：香港乐腾演艺文化有限公司

策划单位：ACO有种传媒

协办单位：168 Production and Engineering Services Ltd.

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