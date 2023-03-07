兩個遍體鱗傷的人能互相救贖嗎？《原來這就是愛啊》被評「喜歡《我的出日記》也會喜歡」（EP.3-4）

李聖經與金英光主演的Disney+原創劇《原來這就是愛啊》上週播了3、4集，雖然討論度不高，卻悄悄走出了口碑，有不少網友不約而同反應：喜歡《我的出日記》的人也會喜歡。

（以下涉及劇透）



韓冬辰（金英光 飾）找回沈宇宙（李聖經 飾）回來上班，並要求她調到業務組幫忙監視間諜科長車永敏（徐東沅 飾），但沈宇宙拒絕了，問他就不怕自己也和車科長聯手嗎。而沈宇宙真的和車科長聯手了，就在看見馬熙慈（南基愛 飾）出現在公司且完全不認得她的之後。

幫助車科長之後，沈宇宙並沒有特別雀躍，反倒因為一次誤會，在韓冬辰面前更加心虛。沈宇宙與尹濬（盛駿 飾）誤會了沈彗星（金叡園 飾）看上韓冬辰，殊不知韓冬辰是看在沈宇宙的份上和沈彗星沈地球（張成范 飾）姐弟吃飯。

沈宇宙直言「討厭你和我的家人打交道」直接傷到韓冬辰，韓冬辰：「你可能以為別人是愚蠢才忍耐的，但是若把心裡話都說出來，就得當場看著別人被那些話中傷。」



沈宇宙事後才知道，韓冬辰和姐姐談到自己的時候難得笑了笑，沈彗星：「那隻流浪貓一聽到你的名字，尾巴就垂下來了，就像從小備受寵愛的小狗一樣。」不過隔天又出現插曲，沈宇宙稱韓冬辰「孤單無趣又無趣的背」是最討厭的地方，全被韓冬辰聽見。



除了韓宇宙，韓冬辰還有更多需要煩惱的事，不僅最佳展覽搖搖欲墜，那個讓他痛苦萬分的前女友姜敏英（Hani安喜延 飾）竟然跑回來住他對面。他彷彿回到了那年很想不開的自己，走上了車道……這次又是沈宇宙幫助了他。第2集沈宇宙替韓冬辰擋掉一拳，第4集沈宇宙又出現救了韓冬辰一命，觀眾很難不被這兩幕深深打動。



《原來這就是愛啊》走向看起來是兩個遍體鱗傷的人，要展開雙向救贖、療癒彼此，‎若看1、2集像《我的大叔》，3、4集則有不少網友不約而同聯想《我的出走日記》，有人提到金佳恩編劇的風格似朴海英編劇，乍看陳悶卻容易深陷。



下集第5集預告，沈彗星似乎越來越喜歡尹濬了，而沈地球要韓冬辰乾脆展開復仇，第一次邀他一起吃飯，韓冬辰以為自己聽錯了。



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